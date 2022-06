Somevaikuttaja Joona Hellman, 26, rekrysi itselleen jo toisen harjoittelijan – moni kollega pohtii nyt tekisikö samoin

Hellmanin mukana paikalla on 18-vuotias Stadin ammattiopiston media-alan opiskelija Sara Heinä . Hän on toiminut Hellmanin apuna viimeisen puolitoista kuukautta suorittaen samalla opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua.

Heinä on Hellmanin toinen harjoittelija.

Toimittaja Niilo Helminen tapasi Salossa somevaikuttaja Joona Hellmanin harjoittelijana toimivan 18-vuotiaan Sara Heinän ja selvitti, millainen kokemus harjoittelujakso on ollut.

Ensimmäinen hakemus johti rekryyn

– Ihmisethän eivät tiedä, että jollekin on tarve ennen kuin sen sanoo ääneen. Kun kerroin, että voisin tarvita työhön apua, on hakemuksia myös tullut enemmän.

Sara Heinä on harjoittelujaksonsa aikana päässyt tekemään paljon assistentille tyypillisiä hommia. Perustyötehtäviin on kuulunut esimerkiksi lainavaatteiden hakeminen ja pakettien vieminen eri toimistoilta. Heinä on päässyt myös edustamaan tilanteissa, joihin Hellman itse ei ole päässyt.