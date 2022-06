Viljami Varis, 9, on yksi niistä harvoista lapsista, jolla on päärooli kesäteatterissa – "Rakastan teatteria yli kaiken"

Perinteisissä kesäteatteriesityksissä päärooleissa on harvemmin lapsia. Siilinjärven teatterin näytelmässä on tänä kesänä satsattu lapsiin ja lavalla nähdäänkin yli 20 lapsinäyttelijää.

Kuopiolaisella Viljami Variksella, 9, on tänä kesänä edessään harvinaisempi tehtävä. Hän nimittäin näyttelee pääroolin kesäteatterinäytelmässä Siilinjärven teatterissa.

Perinteisissä kesäteatteriesityksissä ei kovin usein ole lapsinäyttelijä pääroolissa.

Siilinjärven teatteri tuo lavalle tänä kesänä Aapelin eli Simo Puupposen kirjoittaman tarinan Koko kaupungin Vinski. Kyseessä on koko perheelle suunnattu näytelmä.

Kolmosluokan juuri päättävä Viljami Varis hyppää Vinskin jännittäviin saappaisiin.

– Näytelmä kertoo Vinskin elämästä, missä kesäloma on juuri tulossa ja Hömpstadissa tehdään varkauksia. Vinski ja hänen uusi harakkaystävänsä Vinsentti lähtevät selvittämään rikoksia,Viljami kuvailee näytelmää.

Pääroolin nappaaminen oli kuopiolaispojalle unelmien täyttymys.

– Rakastan teatteria yli kaiken. Olen tehnyt 3-vuotiaasta asti kotiesityksiä, viime kaudella Kuopion kaupunginteatterin Rintamamiestalo-näytelmässä esiintynyt Varis iloitsee.

Koko perheen näytelmiä harvoin kesäteattereissa

Suomen harrastajateatteriliiton toiminnanjohtaja Sanna Saarela arvioi Ylelle sähköpostihaastattelussa, että perinteisissä kesäteattereissa nähdään harvemmin koko perheelle suunnattuja näytelmiä.

Otto Korhonen ajattelee, että kesäteatterikokemus voi tuoda rooleja teattereissa jatkossakin. Kuvassa myös Lotta Janka-Murros. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Paikkakunnilla, joissa on lasten- tai nuorten teatteritoimintaa, on lapsille suunnattuja näytelmiä, mutta muutoin lastennäytelmät eivät ole kesäteattereissa kovin yleisiä. Lasten- ja nuorten teattereissa on luonnollisesti lapsinäyttelijöitä.

– Perinteisissä kesäteattereissa isoissa rooleissa olevat lapset ovat harvinaisempia, Saarela toteaa.

Harrastajateatteriliitossa kannustetaan kovasti jäseniä tekemään lastenteatteria, koska siellä on myös teatterin tulevaisuus.

– Se on myös näyttelijöille mukavaa vaihtelua.

Ohjaaja: Lapsille mahdollisuus teatterin kipinään

Siilinjärven teatteri on tänä kesänä satsannut lapsinäyttelijöihin eri tavoin kuin aiempina vuosina. Koko kaupungin Vinskissä on päälle 40 harrastajanäyttelijää, joista puolet on lapsia tai nuoria.

Siilinjärven teatterin tämän kesän näytelmässä näyttelee niin lapsia kuin aikuisiakin. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Vinski-näytelmää varten pidettiin talvella näyttelijöiden hakutilaisuus. Kaikki mukaan pyrkineet lapset pääsivät mukaan näytelmään. Hakijoita oli lopulta paljon.

– Mielestäni lapsille on annettava mahdollisuus harrastaa teatteria. Jos he eivät koskaan pääse harrastamaan, niin miten he voivat saada teatteriin kipinän, ohjaaja Tiina Naumanen sanoo.

Lapset ja nuoret vuorottelevat näytöksissä Viljami Varista lukuunottamatta, pääroolin näyttelijänä hän on mukana joka kerta.

– Meillä lapset eivät ole sellaisia, että he pelkästään kävelevat lavan poikki, vaan heillä on myös repliikkejä. Koko Hömpstadin lapsikatras on isossa roolissa, Naumanen kuvailee.

Hän korostaa, että lapsinäyttelijät on huomioitu jo harjoitusvaiheessa erityisen hyvin.

– Minun on esimerkiksi tiedostettava, että pääosassa on 9-vuotias lapsi. Jaksamista on seurattava. Aikuisilla puristaisin joissain tilanteissa enemmän, lasten kohdalla täytyy olla tuntosarvet pystyssä.

