Leijonien kultajuhlissa esiintynyt Ramses II ampaisi tuntemattomuudesta koko kansan tietoisuuteen: "Tämä on muuttanut elämäni täydellisesti"

Villieläimen pitkä matka Leijonien koppiin

Villieläin on trendannut myös Tiktokissa, jonne on tehty tanssivideoita tai videoita kuvaamaan baari-illan aloittamista.

– Ramses II -nimessä ideana on se, että se on next level Ramista. Menen lavalle puku päällä ja esitän tyylikästä poppia, kertoo Rami Shikeben.

Kultajuhlien sanoinkuvaamaton fiilis

– On se mieltä ylentävää. Varsinkin kun olen ollut jääkiekkofani koko pienen ikäni ja olen nähnyt kaikki taipumiset Ruotsille ja muille ja aina ollaan kakkosia ja ikinä ei voiteta. Mutta nykyään me voitetaan ja siellä on voittobiisinä biisi, jonka itse on tehnyt. Tämä on sellaista euforiaa, jota on vaikea vieläkään käsittää.