Poliisi: Ukrainan sotapakolaisiin ei ole kohdistunut hyväksikäyttöä tai ihmiskauppaa – sodan pitkittyminen voi muuttaa tilanteen

Ruotsin poliisin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Ukrainan sota on näkynyt välittömästi prostituoitujen määrän kasvuna Ruotsissa. Ukrainalaisnaiset ovat poliisin mukaan joutuneet ihmiskaupan tai parituksen uhreiksi.

Suomesta on hakenut tilapäistä suojelua noin 25 000 ukrainalaista ja maassa on myös sotapakolaisia, jotka eivät ole vielä ilmoittautuneet viranomaisille.

Poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihalituksesta sanoo, että ukrainalaisiin on kohdennettu erityistä tarkkailua ja tiedustelua ja heille on annettu tietoa mahdollisista riskeistä.

Sellaisia tapauksia on, missä on yritetty tarjota työtä ja vaadittu etukäteismaksua.

Tämän estämiseksi poliisi on tehnyt ja kehittänyt valvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten työsuojeluviranomaisten kanssa. Joitakin kyseenalaisia työtarjouksia ja niihin liittyviä petoksia on tullut poliisin tietoon.

– Sellaisia tapauksia on paljon, missä on yritetty tarjota työtä ja vaadittu jotain etukäteismaksua. Sitten ei ole kuulunut enää mitään sen jälkeen tämmöisestä työpaikasta.

Ukrainassa työpaikan välittämisestä maksaminen on yleistä.

Poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta sanoo, että riski ukrainalaisten hyväksikäytölle on tunnistettu jo kriisin alkuvaiheessa.

Enqvist sanoo, että naisilla, varsinkin jos he tulevat maahan yksin, on riski joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

– Mutta toki myös muut, ei ihmiskauppa katso esimerkiksi ikää. Hyvin tarkkaan on seurattu yksin tulleita lapsia ja kohdennettu heihin erityistä huomiota.

Enqvistin mukaan epäillyistä hyväksikäyttö- tai ihmiskauppatapauksista on tullut joitakin vinkkejä. Hänen tiedossaan ei ole, että tällaisia tapauksia olisi edennyt esitutkintaan

Poliisi on saanut paljon vihjeitä

Tutkinnassa on yksi ukrainalaisiin liittyvä paritusjuttu, mutta se ei liity sotapakolaisiin. Kortelaisen mukaan Suomessa on ollut satunnaisia ukrainalaisia jo ennen sotaa harjoittamassa seksikauppaa eikä tilanne ole muuttunut.

Vaaroja on haluttu nähdä ehkä enemmän kuin mitä niitä on ollut.

Kortelainen sanoo, että poliisi on saanut paljon vihjeitä epäilyttävästä toiminnasta, mutta ne eivät ole osoittautuneet aiheellisiksi.

– Ei ole syytä epäillä, että väärinkäytön kynnys olisi ylittynyt, mutta erinäisiä väärinkäsityksiä on tapahtunut

– Tuntuu, että ollaan hirveän herkällä oltu tässä, vaaroja on haluttu nähdä ehkä enemmän kuin mitä niitä on ollut. Mutta on hyvä että ollaan antennit pystyssä ja herkkiä havaitsemaan tällaisia, ei siinä mitään pahaa ole.