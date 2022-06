Venäläisaktivisti pakeni Suomeen mukanaan vain reppu ja seitsemän pussia pikapuuroa – nuoret ja korkeakoulutetut lähtevät Venäjältä

Tutkijat arvioivat, että 200 000 venäläistä on lähtenyt Venäjältä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Valtaosa heistä on Štšelkanovin tapaan nuoria ja poliittisesti aktiivisia.

Tutkijat korostavat, ettei heidän tuloksensa ole tieteellisesti edustava otos viime kuukausina lähteneistä. Kyselylinkkiä on levitetty muun muassa verkostoissa, joissa on keskimääräistä enemmän nuoria ja poliittisesti aktiivisia maasta muuttaneita. Kyselyyn vastasi 2 000 ihmistä.

Aktivisti ei pelkää tuomiota, mutta kidutukset kauhistuttavat

Štšelkanov, 34, on osallistunut poliittisiin mielenosoituksiin Venäjällä vuodesta 2005. Hän on marssinut sekä luonnonsuojelun että vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Vaalitarkkailijanakin toiminut Štšelkanov on myös päivystänyt tuomioistuimien edessä ja vaatinut puolueetonta oikeudenkäyntiä vangituille.