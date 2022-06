Siivekkäät kesävieraat tuovat iloa vanhusten palvelutaloon: "Aivan ihanaa", sanoo Kaisamaria Tiuraniemi Valentin-kukko sylissään

Eläinavusteiset menetelmät terapiana tai viriketoiminnassa ovat viime vuosina yleistyneet. Eläinavusteisuutta on eritasoista: vapaamuotoisinta on kaveritoiminta ja eläinvierailut, suunnitelmallisinta on terapia.

Tervolassa Kulleron palvelutalojen asukkaita ilahduttaa kesäkanala jo toisena kesänä