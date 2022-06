Raha on monen ylioppilaan ja ammattiin valmistuvan toivelahja – saajan makuun sopiva kierrätystavarakin käy lahjaksi

Ennen kaikkea on tärkeää huomioida lahjan saajan toiveet, painottaa etikettiasiantuntija, toimittaja ja tietokirjailija Mirva Saukkola .

– Elämme aikaa, jolloin ihmisillä on usein vähän liikaa tavaraa. Halutaan mieluummin satsata elämyksiin, on se sitten unelmien matka tai ihan kesäfestarit.

Rahalahjan voi antaa seteleinä kirjekuoressa, mutta aivan hyvin myös vaikkapa mobiilimaksusovelluksella, Saukkola ajattelee. Silloin kortti olisi kuitenkin lahjassa erityisen tärkeä. Kortissa voi kertoa, että on laittanut lahjan saajan tilille rahaa ja toivoo tämän saavan sillä itselleen mieluisan elämyksen tai jotakin muuta tärkeää.

Ei turhaa tavaraa

– On nuorellekin tylsä tilanne, jos tietää mummin tai kummin satsanneen rahaansa johonkin hankintaan, josta ei itse välitä yhtään.

Jos nuori on esimerkiksi muuttamassa omaan kotiin, voi olla järkevää hankkia sinne tarvittavia tavaroita. Lahjaksi voi antaa myös henkistä pääomaa, kuten jonkin viisaita ajatuksia tai elämyksellisyyttä tarjoavan kirjan.

Ilahduttavia voivat olla Saukkolan mielestä myös vaikkapa taidelahjat, mutta silloin lahjan saajan maun tunteminen on tärkeää. Modernista taiteesta pitävän ihmisen olisi kiusallista saada seinänsä koristeeksi vaikkapa täysin omasta tyylistä poikkeava kukkataulu.

Mietitty kierrätyslahjakin ilahduttaa

Lahjaksi muiden auttamista?

– Henkilökohtainen näkemykseni on, että on arvokasta antaa omaa valinnanvapautta ihmiselle, joka on ehkä juuri itsenäistymässä, Mirva Saukkola sanoo.