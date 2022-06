Yhdysvalloilta neljä raketinheitinjärjestelmää Ukrainaan – kolme keskeistä uutista illalta ja yöltä

Yhdysvalloilta neljä raketinheitinjärjestelmää Ukrainaan

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on julkistanut uuden aseapupaketin sotaa käyvään Ukrainaan.

Paketin arvo on noin 700 miljoonaa dollaria.

Bidenin mukaan Ukraina on luvannut, että raketinheittimiä ei käytetä kohteisiin Venäjän rajojen sisällä.

Reuters: Unkari vaatii patriarkka Kirillin poistamista EU:n pakotelistalta

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Unkari vaatii, että patriarkka Kirill on poistettava pakotelistalta. Kirill on asettunut voimakkaasti tukemaan Venäjän Ukrainassa käymää sotaa.

Unkari on jo aiemmin viivyttänyt EU-maiden yhteisiä pakotteita vaatiessaan jatkoa maahan tulevalle venäläiselle öljylle. EU päätyi tämän vuoksi kompromissiratkaisuun öljykiellon suhteen. EU:n päämiesten alkuviikosta hyväksymät periaatteet uusista pakotteista pitää vielä kirjoittaa lopulliseen muotoonsa.

Zelenskyi: 200 000 lasta siepattu Venäjälle

– Tämän tarkoituksena ei ole pelkkä ihmisten varastaminen, vaan saada heidät unohtamaan Ukraina, jotta he eivät palaisi enää takaisin.

Presidentti sanoi myös, että tähän mennessä on kuollut 243 lasta. 446 on loukkaantunut ja 139 on kateissa.