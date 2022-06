Luontokuvaaja Jari Peltomäen kumisaappaat litsahtelevat märkää maata vasten. Heinikkoon on polkeutunut ura, joka vie pajukkoisen töyrään yli. Niityn laidassa on neljä vanerista kojua.

Näkymässä ei vaikuta olevan mitään ihmeellistä. Silti täällä matalalla merenrantaniityllä on jotain, mitä ihmiset käyvät kuvaamassa tuhansien kilometrien päästä: suokukkoja.

– Se on tosi monen kuvaajan suosikki, Peltomäki sanoo.

Suokukon nimi tulee sen veikeästä ulkonäöstä. Koirailla on hetken aikaa keväällä kaulassa röyhelöt, joita ne pörhistelevät niiaillessaan ja taistellessaan soitimella.

Mutta tulijoiden pitää olla tarkkana. Suokukko on hiljainen lintu, joka ei pidä metelistä. Nytkin kojulle saapuvat näkevät tiiviin parven karkaavan ilmaan.

Kaksi luontokadon uhria

Suokukko ja sen tarvitsemat elinympäristöt ovat hävinneet suuresta osasta Suomea lähes kokonaan. Se on esimerkki luontokadosta eli eliölajiston ja luontotyyppien yksipuolistumisesta.

Suokukko oli ennen tuttu asukas suuressa osassa Suomea. Nykyään se on lähes kadonnut muualta kuin Lapin soilta ja Perämeren rannikoilta.

Suokukon taantumisen kaikkia syitä ei tiedetä tarkasti, mutta yksi syy on ihmisen toiminta. Soita on ojitettu metsätalouden tarpeisiin, mikä on vienyt lajin tarvitsemia avoimia suomaita.