Kuhmoisissa harjoiteltiin uppoavan aluksen vakauttamista – pelastussukelluksessa kokeiltiin myös uusinta paikannustekniikkaa

– Tässä harjoitetaan aluksen stabilointia ilmatyynyillä. Niitä käytetään, jos aluksessa on voimakas vuoto tai se on joko menossa ympäri tai jo nurin vedessä. Tyynyt vakauttavat tilanteen ja sukeltaja uskaltaa mennä sisälle.

Säiliöillä täytettävät ilmatyynyt kiinnitetään uppoavan aluksen kylkiin ja alta vedetään tukeva kuormaliina. Yhden tyynyn nostovoima on harjoituksessa noin 2000 kiloa. Kuhmoisten harjoituksessa niitä täytettiin nostoa varten neljä.

Tyynyjen avulla on Suomen merialueilla jouduttu tukemaan suuriakin aluksia ja pelastamaan ne uppoamiselta. Sen sijaan sisämaan kokeneillekin pelastajille oli osin vastassa täysin uutta pelastustekniikkaa. Ensimmäistä kertaa niihin tutustui esimerkiksi sukeltaja Toni Tahvanainen Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

– On haastavaa, kun noissa nostotyynyissä on kuitenkin vähän ilmaa sisällä, että miten ne saadaan painumaan veden alle. Noste pyrkii pitämään ne pinnalla ja haaste on niiden saaminen kunnolla sinne alukseen kiinni.