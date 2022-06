Valmistuvat sairaanhoitajat saavat valita työpaikkansa – "Nyt on meidän markkinat", sanoo juuri tutkinnon suorittanut

Kati Eväsojan ja Marika Haapasalo-Palokankaan tutkintotodistuksissa on hädin tuskin ehtinyt muste kuivaa, mutta molemmilla on jo työpaikka. Eväsoja aloittaa pian sairaala Novan päivystysvuodeosastolla ja Haapasalo-Palokangas työskentelee jo ensihoitajana ambulanssissa.

– Se on yksi ongelmista, ei ole pysyvää tiimiä, kuten aikaisemmin on ollut, Haapasalo-Palokangas sanoo.

Kati Eväsoja on työskennellyt aiemmin lähihoitajana ja haluaa nyt nähdä, millaisia työmahdollisuuksia sairaanhoitajalle on tarjolla.

Paras palaute tulee potilailta

Kyllästyminen ei uhkaa

– Kyllästymään ei pääse, jokainen päivä on erilainen. Sekin on motivaatiotekijä.

– On hyvä, että tällaisia asiantuntijahoitajia on entistä enemmän, sanoo Grommi.

Työn varjopuolistakaan ei pidä vaieta. Grommin mielestä on selvää, että korona-aika on on ollut vaikea ja hoitovelkaa on syntynyt, mikä vaikuttaa sairaanhoitajiin.