EU:n vaatima ilmiantokanava viivästyy – osa yrityksistä antaa jo nyt työntekijöilleen mahdollisuuden kertoa väärinkäytöksistä nimettömästi

Miten voi ilmoittaa korruptiosta tai muusta työpaikallaan tapahtuvasta väärinkäytöksestä niin, ettei itse joudu kostotoimenpiteiden kohteeksi? Tätä on pohdittu eri työyhteisöissä, ja ratkaisujakin on löydetty.

Osa yrityksistä on perustanut oman ilmoituskanavan, joissa ilmoituksen väärinkäytöksistä voi tehdä nimettömästi. Runsaan 1 900 työntekijän Luja-yhtiöissä sisäinen ilmoituskanava otettiin käyttöön viime marraskuussa.

– Tietysti on hyvä asia, jos voi nimettömästi tuoda asiat julki. Toisaalta se voi tuoda haittaakin, sillä sitä voi myös väärinkäyttää, pohdiskelee valutyöntekijä Teemu Jääskeläinen .

Teemu Jääskeläisen mielestä sisäinen ilmoituskanava on hyvä, jos ilmoituksen voi tehdä nimettömästi.

Jääskeläisellä on takanaan ensimmäinen vuosi Lujabetonin Siilinjärven tehtaalla. Samassa työpaikassa elementtityöntekijänä jo runsaat kymmenen vuotta työskennellyt Anssi Korkalainen suhtautuu yhtiön ilmoituskanavaan hieman skeptisemmin.

– En ehkä näe, että sille on tarvetta. Mutta hyvä se on olla olemassa.

Eemeli Hartikainen (vas.) ja Anssi Korkalainen työskentelevät Lujabetonin Siilinjärven tehtaalla. Yritys on ottanut sisäisen ilmoituskanavan käyttöön viime vuoden marraskuussa.

”Pieniä rikkeitä ja työturvallisuusasioita”

Luja-yhtiöt käyttää sisäisenä ilmoituskanavanaan Keskuskauppakamarin tarjoamaa palvelua. Keskuskauppakamarin mukaan palvelun on ottanut käyttöön jo yli sata organisaatiota niin yksityiseltä kuin julkiseltakin puolelta.

Luja-yhtiöissä kanavan kautta tehdyt ilmoitukset käsittelee sisäisestä tarkastuksesta vastaava Jussi Salonen . Hänen tiedossaan on toistaiseksi vasta neljä ilmoitusta.

– Jos puhutaan terrorismin rahoittamisesta tai muusta epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytöksistä, niin sellaisia ei ole ollut. Kanavan kautta on tähän mennessä tullut pieniä rikkeitä ja työturvallisuusasioita.

Salosen mukaan kaikki ilmoitukset on selvitetty, ja myös ilmoittaja on voinut ilmoituskanavan kautta saada tiedon siitä, mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty.