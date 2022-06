Eurooppa-kirje: Puola palaa Euroopan ytimeen – purkautuuko sen ja Unkarin epäpyhä liitto Ukrainan sodan seurauksena?

Eipä kuitenkaan nuolaista ennen kuin tipahtaa. Rahojen vastineeksi maan on tehtävä oikeusvaltiota parantavia uudistuksia. Keskiössä on päätös EU-oikeuden vastaisen tuomareita valvovan kurinpitoelimen lakkauttamisesta.

Some: Lunta tupaan Saksalle ja Ranskalle Ukraina-viesteistä

VIIKON VISA: Vanhimmat eurooppalaiset yritykset toimivat palvelualalla – mutta mikä on Suomen vanhin yritys?

MUSTION RUUKKI on tiettävästi vanhin Suomeen perustettu yritys, mutta nyt Mustiossa ei ole enää ruukkia vaan muun muassa hotelli ja ravintola (siirryt toiseen palveluun) . Tiedätkö, mikä on vanhin suomalainen yritys yhä alkuperäisellä toimialallaan? Se perustettiin vuonna 1638. Vastaus ensi viikon kirjeessä.

ENSI VIIKOLLA: Parlamentti äänestää ilmastopaketista ja EKP linjaa koronnostoja

EU-PARLAMENTILLA on täysistuntoviikko Strasbourgissa. Siellä äänestetään niin kutsutusta Fit for 55 -lakipaketista. Käytännössä kyse on toimista, joilla EU vähentää hiilidioksidipäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Aikaa tavoitteeseen pääsyyn on siis seitsemän ja puoli vuotta.