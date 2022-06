Tarja Ristolalle, 36, maanpuolustus on kunnia-asia ja nyt se palkitaan – katso, ketkä kaikki saavat tänään reservin ylennyksen tai kunniamerkin

Alla oleva Ylen Suomi-kone listaa kaikki tänään ylennettävät reserviläiset. Konessa on noin 2 750 ylennettävää. Voit hakea ylennettävää sotilasarvon, paikkakunnan tai henkilön nimen perusteella. Suomi-kone kertoo myös, ketkä saavat tänään ansioistaan kunniamerkin. Kunniamerkein palkittuja on noin 900.

Jokainen ylennys päätetään erikseen

Ristolan palveluspaikka, Kontiorannan varuskunta, on nyttemmin lakkautettu. Moni tuttu rakennus on tyhjillään.

Inttiajastaan naisella on vain hyviä muistoja.

– Sain elinikäisiä ystäviä ja samalla osoitin, että minusta on asepalvelukseen. Koska olen pienikokoinen, minua on joskus epäilty. Sen vuoksi minulla on vähän näyttämisen halua, Ristola kertoo.