Z-kirjain paikallisbussin nimessä johti hämmennykseen – nyt kaupunki pistää kirjaimen hyllylle: "Saamme sillä keskustelun loppumaan"

Kirjain on kertonut, että kyseinen linja ajaa tavallisuudesta poikkeavaa reittiä. Esimerkiksi linja 1 kulkee yliopistolta Lappeenrannan keskustaan ja jatkaa siitä matkaa vielä toiselle puolelle kaupunkia Kiiskinmäkeen.

Noin puolet 1-linjan vuoroista ei kuitenkaan jatka enää keskustasta matkaa eteen päin. Silloin niiden tunnus on ollut 1Z.

Samanlaisia Z-kirjaimella merkittyjä vuoroja on parilla muullakin linjalla.

Aiheuttaa hämmennystä

Z-kirjain on viime kuukausina saanut ylleen kielteistä merkitystä, sillä se on myös Venäjän sotajoukkojen ja sotapolitiikan kannattajien tunnus. Kun Venäjä helmikuussa hyökkäsi Ukrainaan, alkoi sotakuvissa näkyä muun muassa venäläisiä panssarivaunuja, joiden kyljessä on valkoinen Z-kirjain.