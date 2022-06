Matkailijan on yhä syytä pakata kasvomaskit mukaan Euroopassa – koronasäännöt ovat helpottuneet, mutta maskeja tarvitaan paikoin edelleen

Kesälomakausi on alkanut ja matkailu pääsemässä vauhtiin yli kahden vuoden koronakitkuttelun jälkeen.

Valtaosa Euroopan maista on purkanut maahantuloa koskevat koronarajoitteet.

Vaikka maahantulo toimisi ilman ehtoja, niin matkailijan yllättäviä maskisääntöjä on kuitenkin voimassa esimerkiksi lentoyhtiöillä. Määräykset muuttuvat koko ajan.

Italiassa maski vaaditaan julkisessa liikenteessä ainakin kesäkuun puoliväliin

Maskin puuttumisesta huomautetaan, mutta esimerkiksi sakkojen määräämisessä on jo vaihtelua.

Vapautuksen maskin käytöstä saavat alle 6-vuotiaat ja tietysti ihmiset, joilla on tähän terveydellinen peruste.

Espanja vaatii koronapassin tai todisteen testistä

Espanjaan saavuttaessa matkailijalla on oltava koronapassi, eli täysi rokotesarja tai todiste negatiivisesta tuloksesta (siirryt toiseen palveluun) .

Alle 12-vuotiaille ja perheille on käytössä erityiset terveystietolomakkeet (siirryt toiseen palveluun) .

Lentokoneella maahan saavuttaessa kasvosuojaa on käytettävä, mutta poistuttaessa niiden käytössä on jo vaihtelua (siirryt toiseen palveluun) .

Yleisohje Espanjassa on, että maskia on käytettävä julkisessa liikenteessä, hoitolaitoksissa ja apteekeissa. Kasvosuojaa ei tarvita enää ravintoloissa, kaupoissa tai yleisötilaisuuksissa.

Madeiralle ei vaadita todistuksia

Portugaliin lennettäessä kasvomaskia on käytettävä. Poistuttaessa sitä ei tarvita.

Maahan tullessa on esitettävä rokotetodistus tai negatiivinen testitulos. Sen sijaan Madeiralle pääsee ilman todisteita, sanoo VisitPortugal -sivusto (siirryt toiseen palveluun) .

Julkisessa liikenteessä , takseissa ja hoitolaitoksissa yli 6-vuotiaiden on käytettävä kasvosuojaa.

Kreikassa maskia vaaditaan vain julkisessa liikenteessä

Kreikka on matkailijalle helppo kohde. Sinne voi matkustaa ilman koronatodistuksia (siirryt toiseen palveluun) .

Maskia on käytettävä julkisessa liikenteessä ja esimerkiksi lautoilla.

Ranska purkanut koronarajoitukset ja maskipakon

Ranska on purkanut lähes kaikki koronarajoitteet, vaikka omikronmuunnos tarttuukin kymmenien tuhansien tartuntojen päivävauhdilla (siirryt toiseen palveluun) .

Rokotesuojan on oltava kunnossa. Maahantulossa on koronan osalta yhä säännöksiä, jotka riippuvat alueesta, mistä matkailija on tulossa.