Suomen toinen apinarokkotartunta on vahvistunut, kertoo HUS

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vahvistaa, että eilinen epäily Suomen toisesta apinarokkotartunnasta pitää paikkansa. Vahvistus on HUSin tviitin saatesanoissa, itse tiedote on eiliseltä keskiviikolta tartuntaepäilystä.

Tartunta on todettu miehellä, joka on kotihoidossa. Hän on saanut tartunnan Eurooppaan suuntautuneella matkalla.