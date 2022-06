Tänä kesänä kasvatetaan ruokaa parvekkeella ja pihalla – kotiviljely kiinnostaa, mutta hintaa sillekin tulee: "Parempi ettei lähde laskemaan"

Kasvimaalla pintaan puskevat jo ensimmäiset salaatinlehdet, suorissa riveissä kesää odottavat peruna- ja mansikkapenkit. Kasvihuoneen täyttäminen on sekin aluillaan.

Johannan nykyinen työ ei liity viljelyksiin, mutta maatilalla kasvaneena ruoka ja sen tuottaminen on ollut Johannalle aina tärkeää. Tärkein motiivi on tietoisuus siitä, miten ruoka on tuotettu. Ja tietysti tuoreus.