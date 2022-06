Netistä löytyy hurjia teorioita Putinin terveydestä – varmaa on vain se, että Venäjän valtaklikki ikääntyy kovaa vauhtia

Vladimir Putin on 69-vuotias venäläinen mies, jonka terveydentilasta tiedetään tasan yksi kiistaton fakta.

Putinilla on enää muutama vuosi elinaikaa, brittiläinen tabloidilehti Mirror julisti viime viikolla. (siirryt toiseen palveluun) Lehden haastatteleman nimettömän venäläislähteen mukaan hänellä olisi parantumaton, nopeasti etenevä syöpä.

Myös Putinin aavistuksen pöhöttyneitä kasvoja on kummasteltu kansainvälisessä mediassa. (siirryt toiseen palveluun) Mistä taudista sellainen voisi kertoa?

– Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että Venäjällä koko valtaa pitävä ryhmittymä on harmaantunut, sanoo Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith .

– Venäjän johdossa on varmasti ikääntymisestä johtuvia terveyshuolia yhdellä jos toisellakin. Kyse ei ole yksin Putinista vaan maan tulevaisuudesta hänen johtamansa klikin väistyessä, Smith jatkaa.

Vetrein Kremlin sisäpiiriläinen lienee 67-vuotias puolustusministeri Sergei Šoigu , jonka heikosta terveydentilasta on niin ikään kiertänyt huhuja pitkin kevättä.

Vanha mies vai nuori presidentti?

Nyt kun paidattomien pullistelukuvien virta on alkanut pikkuhiljaa ehtyä, johtopäätös vedetään äkkiä toiseen ääripäähän: mieshän on kuolemaisillaan!

Jäähyväiset hevostelulle. Tällaisia otoksia Venäjän presidentistä ei ole nähty enää hetkeen. Kuva on Putinin Siperian-lomalta vuodelta 2007.

Siinä on jotain vähän muutakin.

Siellä on huomattu, että Putinin terveyttä koskevien epämääräisten uutisten ja väärien väitteiden määrä on kevään mittaan kasvanut.

– Tässä kyseisessä asiassa Putin on tällä kertaa se uhri, Aleksejeva sanoo.

Ukraina käy sotaa myös median kautta

Nykyään yksi uutisten keskeinen jakelukanava on sosiaalinen media, missä ihmiset jakavat herkästi kuohuttavia tai itselleen mieluisia uutisia.

Venäjän media on tiukasti Vladimir Putinin hallinnassa. Venäläisten journalistien tapana ei ole tivata lisätietoja tai vaatia todisteita presidentin terveydentilasta.

Tutkija Aleksejevan mukaan brittilehdistöllä on omia venäläislähteitä, mutta monesti juttuja poimitaan myös lähes sellaisenaan kiertoon suoraan ukrainalaismediasta.

Tämä on ongelmallista, sillä Ukraina on sotaa käyvä maa, jolla on omat päämääränsä.