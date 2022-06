Analyysi: Festarisuma purkautuu viimein – mutta esiintyjäkattauksista puuttuvat yllätykset

Festareita järjestetään jopa niin paljon, että niistä on ruuhkaa. Samaan aikaan kun lipunmyynti joillekin festareille on käynyt erittäin vilkkaana, joitakin pienempiä tapahtumia on jouduttu jo perumaan. Esimerkiksi useita Rock in the City -tapahtumia eri kaupungeissa peruttiin ennakkolippujen liian heikon menekin takia.