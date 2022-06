Suomi on lahjoittanut miljoonia koronarokotteita ulkomaille, mutta nyt vastaanottajia on vaikea löytää

Koronarokotteita on eri maissa riittävästi lahjoitettavaksi asti, mutta ottajia on tällä hetkellä vähän. Suomi on lahjoittanut rokotteita kansainvälisen järjestelmän kautta noin kolme miljoonaa.

Suomessa mietitään kuumeisesti uusia lahjoituskohteita koronarokotteille, sillä rokotteiden kysyntä eri puolilla maailmaa on hiipunut.

– Muun muassa Afrikan unioni ei ota niitä vastaan EU:lta, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Sari Ekholm.

Euroopasta lahjoitettiin 2021 marraskuusta alkaen suuret määrät Astra Zenecan rokotetta, jonka käyttö lopetettiin Suomessa ja useissa muissa maissa. Tämän vuoden puolella Astra Zenecan ja toisen suuren lääkejätin Johnson & Johnsonin rokotteita ei ole haluttu vastaanottaa Afrikan maissa.

Sama on heijastunut tällä hetkellä myös joihinkin yleisessä käytössä oleviin rokotteisiin. Eri mailla on mahdollisuus valita rokotteet, kun tarjontaa on nyt enemmän.

– Esimerkiksi monissa Afrikan maissa ei luoteta Astra Zenecaan eikä valitettavasti ehkä länsimaihin siinä, mitä Afrikkaan lähetetään, sanoo ulkoministeriön lähetystöneuvos Eija Limnell.

Suomesta lahjoituksia useisiin maanosiin

Suomi on lahjoittanut noin kolme miljoonaa koronarokotetta eri puolille maailmaa. Rokotteita on lahjoitettu Afrikkaan, Aasiaan ja Lähi-itään. Ensimmäinen lahjoituserä meni Norsunluurannikolle vuoden 2021 loka-marraskuussa. Sen jälkeen rokotteita on lahjoitettu muun muassa Egyptiin, Indonesiaan, Laosiin, Vietnamiin, Etiopiaan, Nigeriaan ja pieni erä Syyriaan.

Lahjoitukset kerää kansainvälinen rokotusyhteistyöprojekti Covax, jonka tehtävä on nopeuttaa koronarokotteiden kehittämistä, laajamittaista hankintaa ja yhdenvertaista, maailmanlaajuista jakelua.

– Suomi on lähtenyt politiikassaan siitä, että lahjoitukset menisivät ensisijaisesti köyhiin maihin ja hauraisiin valtioihin, Limnell painottaa.

Lahjoitettavat koronarokotteet eivät kierrä Suomen kautta, vaan ne on rekisteröity ja lähetetty kohdemaihin suoraan tehtaiden varastoilta.

Rokotteita on riittävästi, ylimääräisten lahjoituksia pohditaan

Suomessa annettiin huhtikuussa noin 195 000 koronarokoteannosta. THL jakaa rokotteet sairaanhoitopiireille, jotka toimittavat ne edelleen kuntiin. Esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirissä koronarokotteita annettiin talven kiivaimpina aikoina viikossa tuhansia, kun tällä hetkellä menekki on ainoastaan muutamia satoja annoksia.

– Rokotusmäärät ovat pudonneet paljon. Syynä ovat olleet pandemian hellittäminen ja THL:n rokotussuositukset, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkari Leena Laine.

Lapin sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä koronavarastossa noin 60 000 rokoteannosta ja koko Suomessa niitä on noin kolme miljoonaa. Koronarokotteita on THL:n mukaan riittävästi tarvittaviin kansalaisten rokotuksiin.

– Suomessa on tällä hetkellä rokotteita kaikkien kansalaisten neljättä ja yli 5-vuotiaiden kolmatta rokoteannosta varten, laskee lääkintöneuvos Sari Ekholm.

Uusia yhteistyökuvioita vireillä

Koronarokotteita tulee Suomeen kesällä pieniä määriä ja uudet suuremmat erät saapuvat vasta syksyllä. Pääosa Suomessa olevista rokotteista vanhenee vasta marraskuussa.

– Joitakin pieniä rokote-eriä on, joiden päiväys lähenee, mutta pääosin rokotteissa on vielä hyvin päiväystä jäljellä, kertoo THL:n asiantuntijalääkäri Anniina Virkku.

Ulkoministeriössä ja STM:ssä mietitään mahdollisuuksia lahjoittaa rokotteita suoraan yksittäisiin maihin ja yhteistyötä viritellään muiden pohjoismaiden kanssa.