Tiukat vaitiolovelvoitteet huolestuttavat kesätyöntekijöitä – näyttäisivät lisääntyneen, sanotaan Kesäduunari-infosta

Entistä useampi työnantaja näyttäisi vaativan kesätyöntekijöiltään melko tiukkaa vaitiolovelvollisuutta työsopimuksissa. Asia on pistetty merkille Kesäduunari-infossa, josta nuoret voivat kysyä neuvoja. Sinne on nyt tullut vaitiolovaatimuksista aiempaa enemmän yhteydenottoja.

– Aika tiukiksi muotollut vaitiolovelvollisuusehdot ovat herättäneet huolta nuorissa. Sen vuoksi on kysytty, että onko työsopimuksessa muuten kaikki kunnossa, sanoo infon neuvoja Hanna-Marilla Zidan .

Sellaisissa tapauksissa on selvinnyt, että työnantaja ei noudata työehtosopimuksen vähimmäisvaatimuksia ja maksaa esimerkiksi liian pientä palkkaa.

Ongelmia on hänen mukaansa laajasti erilaisissa kesätöissä. Yhteydenottoja on tullut niin korkeakoulutetuilta aloilta kuin esimerkiksi rakennustöistä.

– Kurjinta on, että kyse voi olla nuoren ihan ensimmäisestä työkokemuksesta, joka määrittää käsitystä työelämästä pitkällä tähtäimellä.

Osa työnantajista tietämättömiä, osa hakee kilpailuetua

Työoloista on keskusteltu viime aikoina paljon julkisuudessa. Esimerkiksi Ylen MOT-ohjelma on puinut kurjia työoloja muun muassa Hesburgerissa sekä Mustissa ja Mirrissä. Ylellä on kerrottu myös ikävistä kokemuksista Ivana Helsingissä.