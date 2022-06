Tampereella 50 000 mehiläisellä on uusi koti puiston penkin alla

Ajatuksena projektissa on tarkkailla, kuinka luonnon monimuotoisuuden puolesta puhuva penkki soveltuu kaupunkiympäristöön.

Mehiläispesiä on aiemminkin tuotu kaupunkikeskustoihin, mutta yleensä paikat ovat olleet rakennusten katoilla. Korpikuusikon Hunajan Teemu Aittamaa kertoo, että mehiläistenhoito onnistuu penkin avulla katutasolla turvallisesti.

– Kaupunkitarhaus on nouseva trendi. Nykyisellään on paljon mehiläispesiä rakennusten katoilla. Siellä on omat haasteet ja turvallisuusnäkökulmat huomioitava, Aittamaa sanoo.