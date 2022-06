Tšekin ulkoministeri Helsingissä: Suomen Nato-hakemus ratifioidaan niin pian kuin mahdollista

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tapasi Tšekin ulkoministeri Jan Lipavskýn tänään Helsingissä. Ministerit keskustelivat muun muassa Suomen Nato-jäsenyydestä, jolle Nato-maa Tšekin hallitus on ilmaissut tukensa (siirryt toiseen palveluun) . Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessa Suomen saaneen Tšekiltä myönteisen reaktion sen Nato-hakemukseen liittyen.

– meillä on hyvin samankaltaiset näkemykset Ruotsin delegaation kanssa.

Keskustelussa myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Haavisto kertoo nostaneensa esiin sen, että Suomi nousee Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj:n puheenjohtajaksi vuonna 2015 aikana, jolloin Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut "hyökkäys koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan".

– Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri on tällä hetkellä hyvin rikkinäinen, Haavisto sanoo.

– On arvokasta, että Tšekin EU-puheenjohtajuuskauden lähestyessä meillä on kollegani kanssa tilaisuus keskustella ajankohtaisista, Eurooppaan kohdistuvista muutoksista. Tšekillä ja Suomella on paljon yhteisiä näkemyksiä Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen kehittämisestä. Nato-jäsenyysprosessimme myötä voimme entisestään syventää yhteistyötämme Nato-maa Tšekin kanssa, Haavisto sanoo ulkoministeriön tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).