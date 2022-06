Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkunut nyt sata päivää – kokosimme yhteen arvioita kuolleiden määrästä

Kuinka paljon Ukrainassa on kuollut sotilaita ja siviilejä viimeisen sadan päivän aikana?

Ukrainalaissotilaiden kuolemat

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tiistaina Kyiv Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan, että armeijan vahvuus hupenee sadoilla sotilailla joka päivä. Zelenskyin mukaan uhrien määrä on suurin Donbassin alueella, mutta tappioita syntyy myös pohjoisessa Harkovan alueella ja etelässä Mykolaivin ja Hersonin alueilla.

Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainan itäosissa huhtikuun puolivälissä. Ennen suurhyökkäystä Zelenskyi kertoi CNN (siirryt toiseen palveluun) :n mukaan, että 2500–3000 Ukrainan sotilasta oli kuollut. Eli sodan alussa ukrainalaissotilaita kuoli keskimäärin 50–60 päivässä. Lisäksi Zelenskyi kertoi, että 10 000 sotilasta on haavoittunut.

Eversti Petteri Kajanmaa Maanpuolustuskorkeakoulusta on kehottanut suhtautumaan lukuihin varauksella . Hänen mukaansa kenelläkään ei voi olla oikeaa tietoa todellisista luvuista. Vaikka olisikin, niitä ei haluta kertoa, koska viholliselle ei haluta antaa tietoa omasta taistelukyvystä.

Venäläissotilaiden kuolemat

Jopa kolmaosa Venäjän hyökkäysvoimasta on menetetty brittitiedustelun mukaan. 30 000 kaatunutta on silti todennäköisesti yläkanttiin.

Iso-Britannian tiedustelu tviittasi (siirryt toiseen palveluun) toukokuun puolivälissä, että Venäjä on menettänyt kolmasosan siitä jalkaväkijoukosta, joka oli käytössä helmikuussa. Hyökkäysvoima on arvioitu alunperin 190 000 sotilaan vahvuiseksi, joten menetys olisi merkittävä. Se ei kuitenkaan tarkoita vain kuolleita, vaan menetykseen sisältyy myös esimerkiksi karkaamisia, vangitsemisia ja haavoittumisia.

Huhtikuussa venäläinen uutissivusto Readovka julkaisi uutisen, jonka mukaan venäläisiä sotilaita on kaatunut 13 400 ja kateissa heitä on 7 000. Uutinen poistettiin nopeasti, kertoi Next (siirryt toiseen palveluun)-uutissivusto tviitissään.