Johnny Depp ja Amber Heard saivat tuomionsa, mutta muuttiko se mitään? Tutkija: "Yleisö oli jo päättänyt, että Depp on vähemmän syyllinen"

Molemmat käyttäytyivät huonosti

– Siihen on vaikuttanut etenkin Johnny Deppin hyvin tunnettu status sekä se, että tämä linkittyy metoo-liikkeeseen, sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin. Tässä on monta herkullista piirrettä, jotka tekevät tästä yhtä aikaa viihteellisen ja ajankohtaisen, Hakola sanoo.

Amber Heardista tuli "ilkeä äitipuoli"

– Sen sijaan hänestä on otettu kuvia, joissa kasvonpiirteet on pysäytetty sellaiseen kohtaan, jossa hän näyttää epäimartelevalta, ikään kuin hirviömäiseltä.

– Ihmiset rakastavat mustavalkoisia rooleja, joissa on myös pieni piste harmaata seassa. Deppistä on tullut antisankari ja Heardista kuin ilkeä äitipuoli, joka on junaillut juonensa. Siinä on valmiita rooleja, jotka ovat meille tuttuja jo kansantarinoista.