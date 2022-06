Onnea ammattiin valmistuneille! Katso Ylen amiskoneesta, ketkä jättävät koulun taakseen

Anna Ristolaisen , 19, ja Iida Kuusisen , 18, opinnot viivästyivät muutamalla viikolla, koska koronarajoitukset siirsivät harjoitteluun pääsyä. Nyt on kuitenkin aihetta juhlaan, kun he valmistuvat lähihoitajiksi – ammattiin, joka on ollut tänä keväänä kovasti esillä.

Ensin töihin ja joskus myöhemmin opiskelemaan

Opiskeluaikana Ristolaiselle ja Kuusiselle on kertynyt työkokemusta sekä terveyskeskuksen vuodeosastolta että vanhainkodista. Työ on tuntunut omalta.

– Hoitoalan huonoista puolista puhutaan paljon. On ihan totta, että palkka on pieni ja jos haluaa tienata lisillä, on tehtävä paljon viikonloppu-, yö- ja iltavuoroja. Mutta itse koen, että tässä on myös hirveän paljon hyvää. Asiakkaiden antama hyvä palaute kumoaa työn vaativuutta ja raskautta, Ristolainen sanoo.