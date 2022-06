Julkinen liikenne sähköistyy vauhdilla – Tampereen uusien sähköbussien toimintavarmuuden luvataan olevan pakkasellakin dieseleitä parempi

Ensi maanantaista lähtien Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssellä on käytössä 26 uutta sähköbussia. Kiinassa valmistettuja autoja liikennöi kilpailutuksen voittanut Pohjolan Liikenne.

– Lämmitysjärjestelmä on vikaherkempi dieselissä. Sähköautot ovat painavampia kuin dieselit, se tarkoittaa vakaampaa etenemistä.

Sähköbussi kulkee yhdellä latauksella 300 kilometriä, joka riittää useimpien autojen kohdalla koko päivän tarpeiksi. Ulkoisesti sähköbussi on hyvin samanlainen kuin dieselversiokin. Vain pakoputki ja moottorin äänet puuttuvat. Myös katolla olevat akut erottuvat.

"Dieseleissä on paljon jäähdytysnestettä kuumassa tilassa, josta tulee vuotoja", kertoo dieselien huonoista puolista sähköbusseihin verrattuna Pohjolan Liikenteen tekninen päällikkö Mikko Timonen

Moottorin äänien puuttuminen on EU-lain mukaisesti huomioitu bussin edessä ja takana sijaitsevilla kaiuttimilla, joista tulee ääntä auton nopeuden ollessa alhainen. Näin sähköbussi varoittaa tulostaan.

– Todella rauhallinen ja tasainen kyyti on. Turvallisuutta lisää näissä se, että ohjaamossa on paljon tutkia ja tunnistimia, jotka ilmoittavat, jos jokin on lähellä.