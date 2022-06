Luontokuvaaja Jani Ylikangas hivuttautui kuukausiksi pyyn reviirille ja sai viimein toivomansa kuvat – nyt tekeillä on kuvakirja arasta linnusta

Pyy, tuttu tuntematon

Ihminen on vaaraton, kunnes toisin todistetaan

– Tavoite on, että luonto jatkaa omaa puuhaansa ja kuvaaja on vain todistamassa sitä. Ei muuttamassa tai manipuloimassa tilannetta. Tämäkin on ihan täydellistä, kun saadaan tässä seurata, kun puukiipijät jatkuvasti tuovat ruokaa pesälle, Ylikangas toteaa.

Tuuri ja taide luontokuvassa

Näihin väittämiin Jani Ylikangas on vuosien varrella törmännyt. Hän on täysin eri mieltä. Kuvat syntyvät henkilökohtaisen vision pohjalta.

Ylikankaan metodina on tehdä niin monta kuvauskeikkaa, että lopulta todennäköisyys onnistua on käytännössä sata prosenttia.

– Itse pidän tärkeänä, että luontokuvauksessa rimaa ei lähetä laskemaan sen takia, että kohde on vaikeampi kuvata kuin se malli, joka on yhteistyöhaluinen.

Monet pyykuvat Jani Ylikangas on ottanut muotokuvaukseen tarkoitetulla objektiivilla, jonka polttoväli on 85 millimetriä ja valovoima 1.2. Kyseinen linssi antaa mahdollisuuden laajempaan kuvakulmaan ja ilmaisullisempaan taustaan terävyysalueen ulkopuolella kuin klassiset luontokuvaajien "pitkät putket".

– Sehän on ihan päinvastaista siihen nähden miten ihmisiä kuvataan. Haluamme, että ihminen on edustava kuvata ja että naama ei näytä miltä sattuu, kun malli on hypännyt ilmaan. Se on myös se, mitä pyrin tekemään luonnon kanssa. Ei eläinten tarvitse näyttää hölmöiltä, päinvastoin.