Maalämpöä joutuu nyt jonottamaan, sillä kysyntä on räjähtänyt – porauskalenterit täynnä vuoden loppuun saakka ja lämpöpumpuistakin pulaa

Jos kalliopora osaisi, se voisi hyvinkin laulaa Matin ja Tepon kappaletta “Mä joka päivä töitä teen”. Vantaalaisen omakotitalon pihalla jyskyttävän poran kalenteri on nimittäin jo nyt täynnä vuoden loppuun saakka.

– Tilanne on todella poikkeuksellinen. Koskaan aiemmin kapasiteettia ei ole myyty kokonaan loppuun tähän aikaan vuodesta. Normaalisti omakotitalokohteisiin on saanut ajan parinkin kuukauden päähän, sanoo toimitusjohtaja Kaisa Eskelin Talman Energiaporauksesta.

Yle kysyi tilannetta alan etujärjestöltä sekä muutamalta yritykseltä, ja viesti on kaikilla samansuuntainen. Seuraavat vapaat porausajat ovat vuoden vaihteessa tai ensi vuoden puolella – jonkin verran alueesta ja kohteesta riippuen.

– Kysyntä on suorastaan räjähtänyt, kuvailee Suomen suurimman porausyhtiön Rototecin toimitusjohtaja Jan Herranen.

Helsingin Energiayhtiö Heleniltä kerrotaan, että jos nyt pyytää tarjousta koko maalämpöjärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta, se olisi käytössä suurin piirtein vuoden päästä.

LeaseGreeniltä kerrotaan, että pienen järjestelmän voi saada käyttöön vielä tämän vuoden puolella. Koko hankkeen läpimenoaika riippuu ennen kaikkea oman kunnan lupaprosessista.

Suurten kiinteistöjen energiaremontteihin keskittyvä LeaseGreen näkee suurimmaksi ongelmaksi juuri porauskaluston määrän ja kertoo porausten hintojen jo nousseen.

Omakotitalon 200 metrin lämpökaivon poraus hoituu yleensä yhden työpäivän aikana. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Kasvun taustalla energian hinnan nousu ja omavaraisuuden tavoittelu

Erilaisten lämpöpumppujen kysyntä on kasvanut rajusti energian hintojen nousun myötä, mutta myös maailmantilanteen epävarmuus on tuonut kysyntään oman lisänsä. Omavaraisuuden merkitys on kasvanut.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan laukaisi tilanteen lopullisesti, sanoo Suomen lämpöpumppuyhdistyksen (SULPU) toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Vantaalaisessa omakotitalossa maalämpö korvaa öljykattilan. Asukkaat toivovat säästävänsä rahaa ja vaivaa.

– Olisin halunnut maalämmön jo vuonna 1998, kun taloa alettiin rakentaa. Mutta vielä tuolloin oli epävarmaa, louhitaanko Vuosaareen satamaan kulkeva rautatietunneli talon alapuolelle, Hannu Tervo kertoo.

Tervo kilpailutti yritykset viime syksynä ja löi kaupat lukkoon marraskuussa. Järjestelmän pitäisi lähteä käyntiin lähipäivinä.

Ala uskoo kysynnän jatkavan kasvua

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että markkinat jatkavat kasvuaan. Kysymys kuuluu, kuinka jyrkästi.

– Kysyntä lisääntyy koko ajan, ja olemme vasta raapaisseet pintaa, arvioi Rototecin Herranen.

Talman Energiaporauksen toimitusjohtaja Eskelin uskoo, että öljyn, maakaasun ja kaukolämmönkin vaihtajia riittää vielä useaksi vuodeksi. Sen sijaan poraustyöt uusien talojen rakennustyömailla saattavat vähentyä yleisestä taloudellisesta tilanteesta riippuen.

Kohoavat hinnat ja tekijöiden niukkuus jarruttavat porahankintaa

Täydet tilauskirjat ovat lähtökohtaisesti yritykselle hyvä asia, mutta Talman Energiaporauksessa ne aiheuttavat myös päänvaivaa.

Materiaali-, polttoaine- ja rahtikulut ehtivät paisua paljon ennen kuin sovittu työ ehditään tehdä.

– Hintojen päivittäminen on työlästä. Ja ovatko asiakkaat valmiita maksamaan näitä muuttuvia kuluja? Se on tällä hetkellä suurin ja aikaa vievin haaste, sanoo Eskelin.

LeaseGreenin tietojen mukaan moni urakoitsija saa tänä vuonna uutta kalustoa, ja yritys uskoo markkinatalouden hoitavan tarjonnan niukkuuden.

Talman Energiaporauksella on nyt kuusi poraa. Kysymys uusien hankinnasta ei ole yksinkertainen.

– Kalustossa on pitkät toimitusajat, ja nekin ovat kallistuneet. Investointi on sen verran suuri, ettei kalustoa viitsi pihalla seisottaa, jos ei saakaan osaavaa työntekijää, joista on jonkin verran pulaa, sanoo Eskelin.

Tämän porauskaluston puikoissa on loma-aikoja lukuun ottamatta Antti Roth. Joissakin yrityksissä porilla painetaan töitä kahdessa vuorossa ja myös viikonloppuisin. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Lämpöpumppujonot jopa porausjonoja pidemmät

Porausjono ei ole ainoa, johon lämpöpumppuja hamuavan kuluttajan tai taloyhtiön on syytä varata aikaa.

Myös lämpöpumpuista on pulaa. Suomen lämpöpumppuyhdistyksen SULPUn toiminnanjohtaja arvioi, että laitteiden saatavuus on jopa porausjonoja suurempi ja pitkäkestoisempi ongelma.

– Joitakin malleja on ja joillakin voi olla jo vuoden toimitusaikoja. Yhdessä kohtuullisen isossa yrityksessä sanoivat juuri, että jos nyt tilaa pumpun, niin sen saa tammikuussa 2023, kertoo Hirvonen.

Pulaa ei ole pelkästään maalämpöpumpuista, vaan lämpöpumpuista ylipäätään.

Lämpöpumput ovat yksi monista laitteista, joiden valmistusta koronviruspandemia ja Suezin kanavatukosta edelleen rajoittavat. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Korona sulki Kaukoidän komponenttitehtaat

Lämpöpumppujen pulan ensimmäinen syy on koronaviruspandemia. Sen takia Aasiassa suljettiin kokonaisia tehtaita, ja nyt lämpöpumppuvalmistajat painivat samanlaisten ongelmien kanssa kuin esimerkiksi autonvalmistajat.

Paljon puhuttujen mikrosirujen lisäksi pulaa on tavanomaisemmistakin osista.

– Sieltä puuttuu hyvinkin yksinkertaisia komponentteja. Saattaa olla pahimmillaan liittimiä, releitä tai antureita, listaa Hirvonen.

Helmikuussa 2021 otettu kuva komponenttitehtaalta Kiinan Sihongissa. Kuva: Xu Changliang / EPA

Toinen syypää on Ever Given rahtialus, joka jumitti koko Suezin kanavan kuuden päivän ajaksi maaliskuussa 2021 ja oli itse pysähdyksissä reilut kolme kuukautta.

– Se aiheutti logistisen häiriön, joka vaikuttaa vieläkin. Konteista on pulaa, ja Rotterdamissa laivat seisovat, sanoo Hirvonen.

Maailman suurimpiin kuuluva konttilaiva Ever Given kääntyi keväällä poikittain Suezin kanavassa ja keskeytti liikenteen reitillä kuudeksi päiväksi 23.–29. maaliskuuta. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Laitteita maahan tuova ScanOffice pyrkii varmistamaan tuotteiden saatavuuden tekemällä jo ostoja ensi vuodelle.

– Mikäli kansainvälinen raaka-aine ja komponenttipula hellittää, niin lämpöpumppujen toimitus normalisoituu, arvioi myyntipäällikkö Tuomas Avikainen.

Toimitusajat saattavat pysyä pitkinä, kun Keski-Eurooppa irtautuu venäläisestä energiasta

SULPUn toiminnanjohtaja on toimitusaikojen lyhenemisen suhteen epäileväinen. Vaikka tuotantomäärät nousevat, ne eivät näillä näkymin pysty vastaamaan kysynnän kasvuun Euroopassa.

Mielenosoittajat vaativat maaliskuussa Berliinissä kaasuhanojen sulkemista. Keski-Euroopassa maakaasu on erittäin merkittävä rakennusten lämmönlähde. Kuva: AOP

Tavoitteet ovat kovat, kun myös Keski-Euroopan suuret maat pyrkivät vähentämään päästöjään ja irtautumaan venäläisestä energiasta. Tähän mennessä lämpöpumppumarkkinat ovat painottuneet vähäväkisempiin Pohjoismaihin.

Hirvosen mukaan Euroopassa on nyt noin 15 miljoonaa lämpöpumppua ja vuonna 2030 niitä pitäisi olla EU:n tavoitteiden perusteella yli 50 miljoonaa.

– EU:lla on valtavan isot ohjelmat päästä kaasusta ja öljystä eroon, ja se aika pitkälle laitetaan lämpöpumppujen varaan. Epäillään, että toimitusajat olisivat pitkiä vuosikausia, sanoo Hirvonen.

Porauskaluston riittävyyteen EU:n tavoitteet vaikuttavat vähemmän, koska Keski-Euroopassa lämpöpumput hyödyntävät pohjoismaita useammin ulkoilmaa ja maalämmön osuus on huomattavasti pienempi.

