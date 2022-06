Analyysi: Ruotsissa jengiväkivalta on lähtenyt käsistä – silti hallituspuolue sosiaalidemokraatit porskuttaa ylivoimaisessa johdossa kohti vaaleja

TUKHOLMA Mennyttä kevättä on kutsuttu Ruotsissa veriseksi.

Ampumisissa on kuollut 30 ihmistä. Uhreja on puolet enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten.

Tilanne on hyvin vakava.

Väkivalta on ollut perinteisesti aihe, jolla oppositiopuolue maltillinen kokoomus on voinut vetää mattoa sosiaalidemokraattien alta.

Sen viesti on, että kiihtyvä väkivalta johtuu vuodesta 2014 maata hallinneiden sosiaalidemokraattien lepsusta otteesta suhteessa esimerkiksi rangaistusten kiristämiseen.

Ruotsin tilastokeskuksen ( SCB) puoluekannatusmittaus on tehty toukokuussa 2022.

Se on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin puoli vuotta sitten.

Maltillinen kokoomus on toiseksi suosituin puolue, mutta se tulee kaukana perässä 21,3 prosentin kannatuksella.

Mittaus on merkittävä siksi, että siihen haastatellaan jopa yli 9000 ihmistä. Sen tekee tilastokeskus SCB kaksi kertaa vuodessa.

Ruotsissa on seurattu herkeämättä sosiaalidemokraattien Nato-päätöstä, Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja sodan seurauksia ruotsalaisten kukkaroissa.

Turvallisuuspolitiikka on peittänyt muut puheenaiheet tänä keväänä. Hävittäjiä sotaharjoituksessa Gotlannissa maaliskuussa.

Puolue on toiminut vakuuttavasti turvallisuuspolitiikassa, vaikka aihepiiri on aiemmin koettu maltillisen kokoomuksen vahvuudeksi.

Sosiaalidemokraatit ovat myös onnistuneet siirtämään pahenevaa jengiväkivaltaa pois tontiltaan. Tällä hetkellä huomio on poliisissa, jonka johtoa kritisoidaan (siirryt toiseen palveluun) ja vaaditaan jopa eroamaan.

Toinen syypää on löydetty kunnista, joiden katsotaan epäonnistuneen väkivaltaa ehkäisevässä työssä.

Ruotsin parlamenttivaaleihin eli valtiopäivävaaleihin on kolme kuukautta aikaa.

Odotettavissa on, että ilmastonmuutos, lääkäriin pääsy ja opetuksen laadun parantaminen nousevat nykyistä suuremmiksi puheenaiheiksi ja Nato jää taka-alalle.

Magdalena Anderssonin mahdollisen pääministeriyden kannalta on ratkaisevaa, miten sen mahdolliset hallituskumppanit pärjäävät.

Keskustan kannatus on alimmillaan 20 vuoteen. Ympäristöpuolue on kriisissä. Se ei pääsisi lainkaan valtiopäiville, jos vaalit pidettäisiin nyt. Valtiopäiville on neljän prosentin äänikynnys.