Katja Laineelta pääsi itku, kun hän näki poikansa tekemän patalapun – kaikki alkoi poikkeuksellisista Wilma-viesteistä

“Äiti, miksi en onnistu ja miksi en ole kuten muut?”

Näitä kysymyksiä joensuulainen Katja Laine on pohtinut monta kertaa poikansa Eliaksen kanssa tämän koulu-uran aikana. Elias on 12-vuotias viidesluokkalainen, joka tarvitsee erityistä tukea esimerkiksi ohjeiden sisäistämiseen ja keskittymiseen.

– Olemme joutuneet usein käymään keskusteluja siitä, että jokainen oppii asioita omassa tahdissa ja omilla vahvuuksilla, Laine sanoo.

Yhteistyö koulun kanssa on ollut aiemminkin hyvää, mutta tänä keväänä Laine havahtui poikkeuksellisiin Wilma-viesteihin. Wilmaan alkoi ropista positiivista palautetta käsityön tunneilta. Melkein jokaisen tunnin jälkeen Wilmassa oli tsemppaava viesti: “Työskentelit sinnikkäästi”, “Kuuntelit hienosti ohjeita”.

Katja Laine työskentelee kuraattorina ammattikoulussa ja lukiossa. Hän on koulutukseltaan myös nepsy-valmentaja. Ammatti tuo näkemystä omaan vanhemmuuteen. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Erityisiä ponnisteluja

Palaute hämmästytti, sillä käsityö ei aiemmin kuulunut Eliaksen lempiaineisiin.

– Otin jokaisesta palautteesta kuvakaappauksen ja lähetin ne lapselle viestillä hymiöiden ja aplodien kera, Laine kertoo.

Positiivinen palaute lämmitti äitiä aivan erityisesti. Laine on tehnyt itse koko työuransa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa. Ammattilaisena hän tietää, mitä käsityötunneilla toimiminen on Eliakselta vaatinut: on pitänyt keskittyä, kuunnella ohjeita ja sisäistää ne, istua paikoillaan ja suunnitella omaa toimintaa.

– Kaikki tämä on useimmille meistä päivittäistä rutiinia, mutta lapselleni epämukavaa ja äärimmäistä ponnistelua vaativaa, Laine sanoo.

Kokemus erilaisuudesta syntyy jo pienenä

Oman lapsensa kohdalla Laine on pohtinut samoja asioita, joita hän käsittelee päivittäin työssään: monille erityistä tukea tarvitseville lapsille muodostuu jo pienenä koululaisena kokemus erilaisuudesta.

On kuntoutusta ja tukiopetusta, palavereja ja erityisjärjestelyjä. Koulun arjessa lapsi saattaa saada negatiivista palautetta enemmän ja näkyvämmin kuin monet luokkatoverit.

– Vaatii paljon työtä ja vakuuttelua, ettei minä-käsitys käänny negatiiviseksi. Siksi on tärkeää, että tulee huomatuksi, kun on yrittänyt parhaansa, Laine sanoo.

Elias teki käsityön tunneilla esimerkiksi leikkuulaudan, lankakoristeen ja patalapun. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Vahvuuspuhetta tarvitaan lisää

Oppilaan omien vahvuuksien ja positiivisen palautteen merkitys tunnistetaan kouluissa jo melko hyvin, mutta palautteen antaminen ei ole riittävän järjestelmällistä. Lisäksi negatiivinen palaute kasautuu osalle oppijoista, sanoo erityispedagogiikan professori Erkko Sointu Itä-Suomen yliopistosta.

– Vahvuuspuhetta tarvitaan edelleen lisää huolipuheen rinnalle. Se on erityisen tärkeää, jos lapsella tai nuorella on tuen tarpeita.

Soinnun mukaan haaste on erityisesti siinä, että positiivinen palaute tulisi lasten tai nuorten itsensä ja kotien tietoon.

Kotien ja koulun välistä vuoropuhelua pitäisi lisätä. Monen lapsen ja nuoren taidot ja vahvuudet näyttäytyvät kotona eri tavalla kuin koulussa.

– Opettajan olisi hyvä olla tietoinen lapsen vahvuuksista kotona. Se edistää oppilaan ja opettajan välistä positiivista vuorovaikutusta sekä kodin ja koulun välistä toimivaa yhteistyötä.

Oppilaan vahvuuksien tunnistamiseen perustuva pedagogiikka on yleisintä varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Yläkoulussa se vähenee, sillä jokaisessa aineessa on oma opettajansa. Toisella asteella lukioissa ja ammattioppilaitoksissa vahvuuspuhetta on kaikkein vähiten.

– Sille on ehdottomasti tarvetta iästä riippumatta, Sointu sanoo.

Ohjeiden kertaamista ja vieressä auttamista

Katja Laine huomasi kotona, miten tärkeää positiivinen palaute oli Eliakselle, vaikka tämä ei välttämättä kommentoinut kehuja mitenkään.

– Mutta jos jollakin kerralla en laittanut viestiä, hän kysyi, eikö nyt tullutkaan Wilma-merkintää.

Yle pyysi tähän juttuun haastateltavaksi myös Eliaksen käsityönopettajaa. Pitkän työuran tehnyt opettaja kieltäytyi kunniasta ja julkisuudesta. Hän kertoo kuitenkin, että koulumaailma on muuttunut merkittävästi hänen uransa aikana. Positiivisen palautteen voimaa on alettu ymmärtää paremmin vasta viime vuosina.

Eliasta on auttanut käsityön tunneilla opettajan lisäksi myös koulunkäynninohjaaja. Kun aikuisia on paikalla enemmän kuin yksi, ohjeiden kertaaminen ja vieressä auttaminen on paljon helpompaa.

Keltainen patalappu pääsee kehyksiin ja kunniapaikalle. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Lapsi ylitti itsensä

Toukokuun alussa Elias toi kotiin koulussa tekemiään käsitöitä. Virkattua patalappua ihaillessa äidiltä pääsi itku.

– Uskon, että palautteen avulla Elias ylitti itsensä. Kannustuksella on ollut valtava merkitys myös sille, että hän on uskaltanut pyytää ja ottaa vastaan apua.

Eliaksen itsensä mielestä käsityötunneilla oli “ihan kivaa”.

Katja Laine kirjoitti omasta ja lapsensa kokemuksesta sosiaaliseen mediaan ja kiitti vielä erikseen opettajaa henkilökohtaisesti.

– Asian tekeminen julkiseksi on herättänyt hyviä keskusteluja. Positiivinen palaute tekee hyvää myös sille, joka sitä antaa, Laine sanoo.

Osallistu keskusteluun jutun aiheesta. Keskustelu on avoinna 3.6. klo 23:een asti.