Sanna Marin osallistuu suljettuun Bilderberg-kokoukseen – tästä tapahtumassa on kyse

1. Kuka Bilderberg-kokouksen järjestää?

Ohjauskomitealla on kaksi puheenjohtajaa. Tällä hetkellä he ovat Leidenin yliopiston taloustieteen professori Victor Halberstadt ja New Yorkin The Museum of Modern Artin hallituksen puheenjohtaja, bisnespersoona Marie-Josée Kravis.