Voiko neljännen koronarokotteen ostaa rahalla? Entä pitääkö kolmas rokote ottaa, vaikka on jo sairastanut taudin? 10 kysymystä Hanna Nohynekille

THL kertoi torstaina, että neljänsien koronarokoteannosten suositusta laajennetaan yli 70-vuotiaisiin riskiryhmiin kuuluviin. Uutta tartunta-aaltoa odotetaan viimeistään syksyksi. Omikron-alavariantti B.A.5 leviää ja sitä on tavattu myös pääkaupunkiseudulta.

Suositus on tullut voimaan tänään, mutta kunnat vastaavat rokotuskäytännöistä. Jokainen kunta itse päättää, milloin he ovat valmiita tätä suositusta laittamaan käytäntöön. Kannattaa seurata oman kunnan verkkosivuja ja tiedotusta.

Tällä hetkellä ei. Neljänsiä rokoteannoksia suositellaan 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille ja hoivakodeissa asuville sekä järjestetyn kotihoidon piirissä oleville iäkkäille, joiden terveys on vastaavasti heikentynyt. Sekä nyt siis 70-vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville.

Sen sijaan 5–11-vuotiaiden lasten kohdalla suositus on tällä hetkellä, että he voivat halutessaan hakea rokotteen, mutta tämä suositus ei tällä hetkellä ole kovin vahva.

5. Mikä vaikutus on sillä, jos on sairastunut koronan toisen rokotuksen jälkeen? Onko kolmannen rokotteen ottaminen edelleen suositeltavaa ja milloin se pitäisi ottaa?

On ajateltu, että sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta ja tieto tästä tietysti koko ajan lisääntyy. Mitä kauemmin sairastetusta taudista on kulunut, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kannattaa kolmas annos ottaa.

6. Jos olen terve aikuinen ja en ole vielä ottanut yhtään rokotetta, kannattaako ne edelleen ottaa? Mitä hyötyä siitä tässä vaiheessa on?

Jos katsoo meidän tilastojamme, niin suurimmassa riskissä ovat ihmiset, joilla ei ole yhtään rokoteannosta. Tietysti sairastettu tauti tuo joksikin aikaa suojaa, mutta suojateho on heikompi. Esimerkiksi jos alla on sekä rokotteita että sairastettu tauti, suojateho on pidempikestoisempi ja laajempi eli antaa paremmin suojaa muillekin koronaviruksille kuin sairastetulle variantille.