Rajaviranomaiset ovat estäneet useiden satojen matkustajien pääsyn Venäjältä Suomeen tänä vuonna – määrä alkoi kasvaa Ukrainan sodan alkamisen jälkeen

Vaalimaalle ja Nuijamaalle keskittynyt kaakkoisrajan liikenne on vakiintunut noin 18 000 ylitykseen viikossa. Määrä on noin kymmenesosa koronaa edeltävästä ajasta. Suurin osa rajanylittäjistä on venäläisiä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari kertoo, että yleisin syy käännytykseen on kansanterveyden vaarantuminen eli se, että koronarajoituksiin liittyvät maahantuloedellytykset eivät toteutuneet. Kuva: Vesa Grekula / Yle