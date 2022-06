Kemin suljetulle tehdasalueelle pyrkii isoja työllistäjiä – Tia-Maria Korhonen ja monet työnsä menettäneet ovat jo löytäneet uuden suunnan

Kemin kaupunki pysähtyi 20. huhtikuuta 2021, kun Stora Enso ilmoitti suunnitelmistaan lakkauttaa Veitsiluodon paperi- ja sellutehdas.

Lakkautuspäätös tarkoitti noin 550 työpaikan poistumista pysyvästi. Kyseessä oli valtava isku noin 20 000 asukkaan kaupungille.

Kemin elinvoimajohtaja Mervi Nikander kertoo, että nyt reilua vuotta myöhemmin irtisanotut ovat kohtuullisen hyvin päässeet uuteen työhön tai koulutukseen kuluneen vuoden aikana.

Nikanderin mukaan noin sata henkilöä on päässyt eläkkeelle tai eläkeputkeen ja noin 400 henkilöä on uudessa työssä, koulutuksessa tai muussa työhön liittyvässä toimenpiteessä.

– Tilanne on suhteellisen hyvä. 550:stä täysin vailla toimenpiteitä on vajaa 50 ihmistä, mikä on hyvä tulos näin vuoden työnä, Nikander luonnehtii.

Metsä Fibre on työllistänyt

Nikander toteaa, että Metsä Fibren rakenteilla oleva uusi sellutehdas on auttanut paljon irtisanottujen työllistymisessä.

Nikander kertoo, että irtisanottujen työllistymistä on helpottanut Metsä Fibren Kemiin rakenteilla oleva uusi 1,85 miljardin euron sellutehdas.

Rakennustöissä on nyt noin 1 800 ihmistä. Lokakuussa työntekijöiden määrä nousee huippuunsa eli noin 3 000 henkilöön.

Lisäksi tuotanto pyörii koko ajan rakennustyömaan vieressä sijaitsevilla Metsä Groupin kartonki- ja sellutehtailla.

Esimerkiksi Tia-Maria Korhonen menetti työnsä Veitsiluodossa viime syksynä. Tällä hetkellä hän työskentelee kartonkitehtaalla.

– Työskentelin Veitsiluodossa määräaikaisena neljä vuotta ja odotin töiden jatkuvan. Töiden loputtua olin viisi kuukautta työtön, kunnes pääsin töihin ensin Outokummun Tornion terästehtaalle ja sitten Metsä Boardille kesätöihin, hän kertoo.

Varkaudesta Keminmaahan kotiunut Tia-Maria Korhonen tuli tehdaspaikkakunnalle harrastuksen vetämänä. Toimittajana jutussa on Kati Siponmaa.

Myös Korhosen puoliso on myös työllistynyt Metsä Groupin Kemin tehtaille. Heidän kannalta iso kysymys on, löytyykö alueelta vakituista työpaikkaa.

– Kotona olemme puhuneet, että jos emme saa vakituista työtä tai oppisopimuspaikkaa, niin harkitsemme muutamista muualle, Korhonen kertoo.

Neuvotteluissa on vahvoja ehdokkaita veturiyrityksiksi

Äkillisen rakennemuutoksen perusteella on käynnistetty toista kymmentä projektia, joille on saatu eri lähteistä kerättyä noin neljän miljoonan euron rahoitus.

– Tähän mennessä on autettu irtisanottuja ja yrittäjiä selviytymään. Lisäksi on luotu kontakteja yrityksiin, Nikander summaa

Pidemmän tähtäimen tavoitteena on luoda tuhat uutta työpaikkaa vuosina 2025–2028.

– Tavoite on realistinen. Neuvotteluissa on 3–4 vahvaa keissiä Veitsiluodon uusiksi toimijoiksi. Toteutuessaan ne toisivat reilusti yli puolet tavoitelluista työpaikoista. Muualle alueelle sijoittuviin yrityksiin tavoitellaan 200 työpaikkaa. Lisäksi Metsä Fibre on jo auttanut paikallisten yritysten kasvua, Nikander sanoo.

Metsä Groupin tavoitteena on, että uuden sellutehtaan yhteyteen integroidaan uudenlaista puunjalostusta vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Elinvoimajohtaja Mervi Nikander kertoo, että Kemissä on myönteisiä työpaikkanäkymiä. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Työpaikkoja kehitetään myös puolisoille

Kemin äkillisen rakennemuutoksen projekteista suurin rahoitus eli noin 840 000 euroa on myönnetty Invest in Veitsiluoto -hankkeelle. Sen tavoitteena on kehittää Veitsiluodosta yrityspuisto ja saada uusia yrityksiä Kemin lisäksi naapurikuntiin Keminmaahan ja Simoon.

– Jos kuvittelemme, että meillä on muutama veturiyritys ja alueelle muuttaa perheitä, niin me puhumme puolisotyöpaikoista. Kumppani etsii muita töitä, joita voisi löytyä sote-alalta, call centeristä tai palveluliiketoiminnasta. Sen takia koko alueen elinkeinotoimintaa on saatava laajennettua, sanoo projektipäällikkö Tommi Sirviö.

Stora Enso ei kerro paljoa Veitsiluodon alueen mahdollisista uusista toimijoista.

– On ollut monia kiinnostuneita, pienempiä ja isompia. Tavoitteena on saada alueelle pitkäaikaista toimintaa, mikä luo työpaikkoja, sanoo viestintäjohtaja Satu Härkönen.

