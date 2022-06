Helsingin kaupungin palkkaa on joutunut odottamaan pisimmillään jopa kaksi kuukautta – kaupungin selitys: uusi tietojärjestelmä ja lakko

Osa Helsingin kaupungin työntekijöistä on joutunut odottamaan palkkaansa tänä keväänä kohtuuttoman pitkään – jopa kahden kuukauden ajan.

Erityisesti yksittäisten keikkatyöläisten kohdalla palkkionmaksussa on voinut tapahtua näitä pidempiä viiveitä.

Syynä uusi palkanmaksujärjestelmä

– Ja sitten on tämä lakko. Meillä oli puolet palkkahallinnon henkilöstöstä lakossa juuri saman kuukauden aikana, kun uusi järjestelmä otettiin käyttöön. Kyllähän se merkittävästi vaikutti näiden virheiden korjaamiseen, Turpeinen sanoo.

Virheitä palkanmaksussa on ollut enemmän kuin kaupunki etukäteen osasi ennakoida.

Kaiken kaikkiaan noin viidellä prosentilla kaupungin työntekijöistä palkan saaminen on viivästynyt, mutta tarkkaa ongelmatapausten lukumäärää on vaikea sanoa.

Kaupunki on tarjonnut normaalia viivästyskorkoa kompensaatioksi myöhästyneistä palkoista.

Kaupunki pahoittelee: "Näin ei saisi olla"

Eniten ongelmia on Turpeisen mukaan ollut suurimmilla toimialoilla, eli kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaali- ja terveyden toimialoilla. Näillä toimialoilla on myös paljon lyhyitä määräaikaisia työsuhteita, siksi virheitäkin on eniten.