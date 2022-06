Maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymiskoulutukselle on tarvetta – tavoitteena pätevöittää 50 opettajaa

Ulkomailla tutkinnon suorittaneiden opettajien on usein vaikea päästä täydentämään opintoja yhteishaussa pätevöityäkseen opettajaksi myös Suomessa. Yleensä hakupisteet jäävät uupumaan kantasuomalaisiin verrattuna.

Opettajaksi Suomeen -hanke on pyrkinyt paikkaamaan tilannetta. Mukana hankkeessa on viisi ammatillista opettajakorkeakoulua. Yksi oppilaitoksista on Hämeen ammattikorkeakoulu.