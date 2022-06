Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydessä Yhdysvalloilla on keskeinen rooli, arvioivat kansainvälisen politiikan asiantuntijat

– Suomen ja Ruotsin pitää olla valmiita tekemään myönnytyksiä, mutta Yhdysvallat on tässä ratkaisijan paikalla, Penttilä sanoo.

A-Talkissa torstaina vierailleen Penttilän mukaan Turkille kyse on myös arvovallasta.

Yhdysvaltain asiantuntija, toimitusjohtaja Penttilä ennakoi viime joulukuussa A-Talkissa , että Suomen on alkuvuodesta 2022 varauduttava päättämään Nato-jäsenyydestä.

Yhdysvallat joutuu miettimään mahdollisuutta, että Turkin jarrutuksella on isoja strategisia päämääriä, arvioi kansainvälisen politiikan Jean Monnet -professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

– Turkki on saattanut miettiä valintoja, jotka ovat isoja kysymyksiä Natolle. Jos Turkki haluaa strategisesti pitää Nato-ovea kiinni jonkin aikaa eikä vain jarruttaa, esiin saattaa nousta suurvaltojen ajautuminen blokkeihin, Aalto pohtii.

Aallon mukaan Turkki on uudelleenorientoitunut viimeksi kuluneiden parinkymmenen vuoden aikana kansainvälisessä politiikassa. Jos se jatkaa nykyistä linjaansa ja lipeää siitä linjasta, jolla se haki EU-jäsenyyttä, se on erilainen Turkki minkä kanssa länsi on tottunut toimimaan.