Suositun ulkoilumetsän suojelemiseksi syntyi kansanliike Ylöjärvellä: lähiasukkaat toivovat neuvotteluratkaisua maanomistajan kanssa

Iso joukko asukkaita vastustaa Ylöjärven Vuorentaustaan suunniteltuja metsähakkuita. Metsän suojelua vaativan nettiadressin (siirryt toiseen palveluun) on allekirjoittanut yli 2 300 henkilöä, joista sadat asuvat alueen lähistöllä.

Adressin laatijoiden mukaan metsän luonto- ja virkistysarvot ovat korvaamattomat. He vetoavat Pirkanmaan ely-keskukseen, Ylöjärven kaupunkiin ja yksityiseen maanomistajaan, jotta ne aloittaisivat neuvottelut alueen suojelusta.

– Tosi moni eliölaji on riippuvainen tämän vanhan metsän tuomasta suojasta. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tämä on tosi tärkeä ja harvinainen paikka, sanoo Sanni Nevalainen, joka on yksi adressin alullepanijoista.