Lentoliikenne elpyy nyt nopeasti, ja se yllätti lentoyhtiöt – ala kärsii työntekijöiden ja kapasiteetin pulasta

Air Baltic varautuu lentoliikenteen nopeaan kasvuun palkkaamalla 120 uutta lentäjää. Perämies Jarkko Timosen kahden vuoden lomautus on vaihtunut kiireiseen kesään. Kuvaus: Mikko Koski / Yle

Latvialaisen lentoyhtiön Air Balticin miehistöhuoneessa on täyttä, kun lentäjät valmistautuvat iltapäivän lentoihin. Liikennelentäjä Jarkko Timonen valittiin juuri koronan alkaessa yhtiöön perämieheksi, ja edessä oli kahden vuoden odotus. Nyt kalenteri on täyttynyt lennoista.

– Kaksi vuotta oli paussia, mut nyt on meillä aikataulut todella täynnä. Hommia saa tehdä tappiin asti, sanoo perämies Jarkko Timonen.

Air Balticilla on 36 uutta Airbus A220-300-konetta, joista 11 lentää tänä kesänä alihankintana muille yhtiöille. Koneita on tulossa lähivuosina lisää, ja yhtiö on juuri ilmoittanut palkkaavansa 120 uutta lentäjää. Latvialaisyhtiö varautuu liikenteen tuntuvaan kasvuun lähivuosina.

– Liikenteen elpyminen on ylittänyt odotuksemme. Mikäli uusia takaiskuja ei tapahdu, palaamme vuoden 2019 tasolle jo ensi tai seuravana vuonna, sanoo toimitusjohtaja Martin Gauss.

Matkustajien paluusta huolimatta Air Balticin lailla moni lentoyhtiö tekee vielä tänä vuonna tappiota, sillä sodan takia Baltian maihin ja Suomeen tulee ennakoitua vähemmän ryhmiä Yhdysvalloista eikä liikematkustajiakaan nähdä odotetusti.

Air Balticin toimitusjohtaja Martin Gauss ennakoi liikenteen kasvusta huolimatta tälle vuodelle tappiollista tulosta, mutta yhtiö kääntyy kannattavaksi viimeistään ensi vuonna. Kuva: Mikko Koski / Yle

Air Baltic lensi ennen sotaa paljon Ukrainaan ja Venäjälle. Venäjälle yhtiö ei aio palata hetkeen, mutta Ukrainaan yhtiö aikoo aloittaa lennot uudelleen heti kun se on mahdollista. Tällä on myös suuri symbolinen merkitys ukrainalaisille, muistuttaa Gauss.

– Aloitamme lennot heti kun se on mahdollista ja turvallisista. Meillä on kapasiteettia varattu näille lennoille. Ellemme tekisi näin, missä on toivoa?

Lentoyhtiöiden lomautukset vaihtuivat työvoimapulaan

Ilmailun tietopalvelun OAG:n mukaan maailman lentoyhtiöillä oli myynnissä kesäkuun ensimmäisellä viikolla yli 91 miljoonaa paikkaa, mikä on korkein määrä sitten vuoden 2019.

Nopeimmin liikenne palautuu Länsi-Euroopassa, jossa erityisesti vapaa-ajan matkustus on kasvussa. Kasvu on niin rajua, että se näkyy pahentuvina ruuhkina lentoasemilla sekä lentojen myöhästymisinä tai peruuntumisina. Yhtiöiden on vaikea saada palkattua tarpeeksi työntekijöitä, kun moni on ehtinyt koronan aikana vaihtaa alaa.

Myös Finnairissa on huomattu, että joillakin Euroopan reiteillä kysyntää on tänä kesänä jopa enemmän kuin ennen koronapandemiaa, mikä kertoo kahden vuoden matkustuspatouman purkautumisesta.

Työntekijäpula on pakottanut lentoyhtiöt tekemään luovia ratkaisua, jotta koneet saadaan ilmaan. Esimerkiksi EasyJet on poistanut osasta koneista kokonaisen penkkirivin, jolloin lennoilla tarvitaan vähemmän matkustamohenkilökuntaa. Koneissa on oltava yksi matkustamohenkilökunnan jäsen jokaista 50 paikkaa kohti.

Silti yhtiö on joutunut peruuttamaan viime viikkoina lähes 200 lentoa, joista osa tosin johtuu lentokenttien pahoista ruuhkista.

Lentoyhtiöt ennakoivat lentoliikenteen lisääntyvän ja Norwegian on tehnyt Boeingin kanssa aiesopimuksen 50 Boeing 737 MAX 8 -lentokoneen hankinnasta. Air Balticin laivasto kasvaa 50 Airbus A220-300-koneeseen. Kuva: Mikko Koski / Yle

Myös Finnairissa lomautukset ovat ohi. Yhtiö on vuokrannut kaksi Aasian-liikenteestä vapautunutta Airbus A350-lentokonetta ja niiden miehistöt saksalaiselle lentoyhtiölle. Koneilla lennetään lomalentoja Yhdysvaltoihin.

Finnair varautuu Aasian avautumiseen, mutta katse on nyt Intian ja Yhdysvaltojen liikenteessä

Useissa Aasian maissa kansainvälinen lentoliikenne on alkamassa uudelleen, kun koronarajoituksia on voitu höllentää.

– Japanin ja Etelä-Korean kysyntä tulee palautumaan hyvin nopeasti aikaisemmalle tasolle. Kiinassa odotamme rajoitusten jatkuvan ensi vuodelle asti. Singapore on tällä hetkellä kysynnän puolesta voimakas ja kauttakulkuhubina australialaisille matkustajille toimiva ja vetää kysyntää, sanoo Finnairin verkostosta, hinnoittelusta ja tuottojen optimoinnista vastaava johtaja Antti Tolvanen.

Venäjän ylilentokielto muuttaa väistämättä Finnairin strategiaa.

– Rakennamme sekä Intian että Yhdysvaltojen markkinoita, Euroopan sisäistä liikennettä, yhteyksiä Etelä-Aasiaan ja Pohjois-Aasiassa operoimme niin paljon, mitä ilmatilarajoitukset sallivat, sanoo Tolvanen.

Venäjän ylilentokiellon takia Finnair on peruuttanut tänä kesänä lentoja erityisesti Japaniin. Pohjoisnavan kautta kiertäville ylipitkille ja siten paljon polttoainetta kuluttaville suorille lennoille yhtiö on löytänyt vaihtoehdon Persianlahdelta.

Finnair lisää yhteistyötä samaan Oneworld-alliansiin kuuluvan Qatar Airwaysin kanssa, jonka monilla lennoilla on jo nyt myös Finnairin lennonnumero. Esimerkiksi Japaniin matkustetaan jatkossa enemmän Dohan kautta.

– Varmasti tälläinen kauttalentoliikenne tulee kasvamaan koska etäisyydet pysyvät pitkinä. Tiettyihin kohteisiin ei ole järkevää lentää suoraan, vaan yhteydet eri hubien kautta tulevat olemaan merkittävämpiä tulevaisuudessa.

Helsinki-Vantaalla nähdään pian enemmän intialaisia turisteja, kun Finnair korvaa Venäjän ylilentokiellon takia peruuntuvia Japanin-reittejä uusilla lennoilla Intiaan. Suomen talvi voi olla yhtä eksoottinen kokemus intialaisille, kuin muille aasialaisille aiemmin, sanoo johtaja Antti Tolvanen Finnairista. Kuvaus: Mikko Koski / Yle, Mikko Ahmajärvi / Yle

Tampere-Pirkkalan suorat lennot Eurooppaan suosittuja

Air Baltic avasi kesän kynnyksellä Tampere-Pirkkalaan tukikohdan, johon se sijoitti yhden matkustajakoneen ja sen tarvitseman miehistön. Yhtiö lentää Pirkkalasta kahdeksaan kohteeseen Euroopassa. Tähän mennessä yhtiö on myynyt lennoille hieman yli 50 000 lippua ja koneiden täyttöaste on noin 50 prosenttia.

Tampereella yhtiö testaa, miten kannattavasti myös pienemmille kentille voidaan sijoittaa kalustoa ja miehistöä.

– Tutkimme Tampereen-mallin mukaisen tukikohdan perustamista viidelle kentälle Euroopassa. Euroopassa on paljon kaupunkipareja, joiden välillä ei ole toimivia yhteyksiä, sanoo Air Balticin toimitusjohtaja Martin Gauss.

Näitä matkustajavirtoja latvialaisyhtiö tavoittelee, kun sen laivasto kasvaa lähivuosina 50 koneeseen. Lisäksi yhtiöllä on optio 30 koneesta.

Tampere-Pirkkalan tukikohdan mahdollinen laajentuminen toisella koneella merkitsee Air Balticin suomalaispiloteille ja matkustamohenkilökunnalle lisää työmahdollisuuksia.

– Nyt on suunnitelmissa lentää, ainakin pari seuraavaa vuotta tehdään näitä hommia, ja katsotaan sitten missä jatketaan, pohtii perämies Jarkko Timonen.

