Ryyppääminen vei Aliisa Rautarinnan mennessään, kun etäopetus alkoi – usko itseen ja valkolakkiin ei kuitenkaan koskaan loppunut

– Ajattelin, että nyt on aika tehdä muutos, että nyt alat painamaan hommia ja ryhdistäydyt. Tajusin, että jos nyt en lopeta, kohta oikeasti kuolen, muistelee Rautarinta.

Psykologian yo-arvosana nousi uusimalla

Toisin kävi, neljä vuotta lukiota on nyt takana ja Aliisa Rautarinta kirjoitti ylioppilaaksi Oulun aikuislukiosta. Lauantaina hän saa yo-todistuksensa, juhlat järjestetään äidin luona.

"Nyt olen oikeasti aikuinen"

Aliisa Rautarinta on kertonut elämästään Yle Areenan Tytöt 18 -dokumenttisarjassa. Jo kuvausten aikaan hän toivoi, että voisi ryhdistäytyä.

Nyt hän on ollut puoli vuotta töissä. Rautarinta sanoo dokumenttisarjassa, että “aikuisena oleminen on perseestä”. Samaa mieltä hän on edelleen, mutta nyt hän kokee hallitsevansa aikuisuuden paremmin.