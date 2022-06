Matkustajien kannattaa varautua jonoihin Helsinki-Vantaalla – useilla kansainvälisillä lentoasemilla ruuhkat piinaavat vieläkin pahemmin

Useilla kansainvälisillä lentokentillä on esiintynyt ruuhkaa ja siitä johtuvia pitkiä jonotusaikoja.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA kertoo, että syynä on työvoimapula maapalveluissa. Liitto kertoo Twitter-viestissään, että ammattilaisista on pulaa, kun tuhannet jättivät alan pitkittyneen pandemian vuoksi. Työntekijäpula on aiheuttanut pahoja pullonkauloja ja lentojen myöhästelyä.