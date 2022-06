Kokkolan valtuuston puheenjohtaja sai kuulla olevansa rääväsuu ja rikollinen – luottamusongelmia ratkovat usein tilapäiset valiokunnat

Tilapäisiä valiokuntia on perustettu viime vuosina kiihtyvään tahtiin, kun luottamus luottamushenkilöihin tai kunnanjohtajaan horjuu syystä tai toisesta.

Valiokuntia käytetään aiempaa enemmän

Tilapäisten valiokuntien yleisyydestä ei ole tehty selvitystä, mutta vuosikymmeniä kuntia konsultoinut ja kuntapolitiikkaa seurannut Jarmo Asikainen konsulttiyhtiö FCG:stä sanoo, että niiden käyttö on lisääntynyt radikaalisti viime valtuustokauden jälkeen eli vuodesta 2017 alkaen.

Tilapäiseen valiokuntaan on turvauduttu viime kuukausina muun muassa Rautalammilla , Ruokolahdella , Jämsässä , Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä , Ilmajoella , Vieremällä , Kokkolassa ja Kauhavalla .

Hän on antanut työskentelyyn liittyviä asiantuntijaneuvoja valiokunnille, jotka punnitsevat luottamushenkilöiden luottamusta ja myös silloin, kun rakennetaan hyvää hallintoa valiokunnan työn kautta.

Kokkolan valtuuston puheenjohtajalle valiokunta tuli yllätyksenä

Isotalus pitää käräjäoikeuden tuomiota kovana, vaikka myöntääkin valinneensa kirjoituksessaan sanansa todella huonosti. Kun mukaan lasketaan oikeuskäsittelyä seurannut puolen vuoden valiokuntatyö, aikaa on kulunut suhteettoman kauan suhteessa tekoon, kokee Isotalus.

– Mutta en halua kyynistyä. Sitä vastaan on saanut taistella, ja se on tuntunut välillä mahdottomalta, sanoo Isotalus.

Yhteisiltä kiviltä julkisuuteen

Valiokuntien lisääntymisen taustalla Asikainen näkee useita syitä. Asiat viedään julkisuuteen aiempaa nopeammin sen sijaan, että keskustelua käytäisiin "yhteisillä kivillä". Yksilökeskeisyys on korostunut, ja myös sosiaalisella medialla on iso rooli asioiden esiinnostamisessa ja varsinkin kärjistämisessä.

– Hyvä puoli on tietysti se, että kunnan toimintaan vaikuttavat huonot asiat nostetaan esille. Mutta aika äkkiä ne nostetaan, kun aiemmin yritettiin ensin sopia erimielisyydet aikuisten tapaan keskustelemalla, sanoo Asikainen.

Persoonaan käyvä kritiikki sattui

– Kun saa ystäviksi kokemiltaan työkavereilta dokumentin, jossa on kirjoitettu mahdollisimman rumasti asiat, joista sinussa ei pidetä, se vie maahan. Siinä piti itseään keräillä, sanoo Isotalus.

Isotalus kutsuu valiokuntaa toverituomioistuimeksi, jossa ihminen laitetaan julkiseen häpeäpaaluun. Hän on valmis ottamaan vastaan toimintaansa kohdistuvan kritiikin, mutta valtuustoryhmien vastauksissa käräjäoikeuden tuomio mainitaan vain parilla sanalla.

Pääpaino on ollut persoonassa ja epämieluisuudessa, vaikka valtuutettujen tehtävä on äänestää asioista, ei toisistaan eli poliittisista vastustajista, sanoo Isotalus.

– On kommentoitu jopa, että olen nauranut väärässä paikassa tai lausunut poliittisen mielipiteen. Monet asiat kertovat, että olen joidenkin mielestä vääränlainen: väärää sukupuolta, väärää puoluetta, väärää mitä vain.

– Jo alussa tuli vaikutelma siitä, että valiokunta on päättänyt heti ehdottaa puheenjohtajiston erottamista. Se vaikutelma ei ole muuttunut prosessin myötä.

Kuluneen puolen vuoden valtuustotyöskentelystä Isotaluksella on vain hyvää sanottavaa. Hän on kokenut yhteistyön olleen hyvää ja rakentavaa, henki on ollut eteenpäin katsova ja välit muihin valtuutettuihin ystävälliset.