Riitasoinnut ja rytminvaihdokset harkitaan tarkkaan, kun elokuvamusiikilla ohjataan katsoja tunteesta toiseen – ohjaaja: "Se on kuin näkymätön näyttelijä"

Osana tutkielmaansa Haapaniemi sävelsi musiikin The Demon of Midday -lyhytelokuvaan. Sävellystyössä hyödynnettiin psykologiasta tuttua affektiteoriaa.

Musiikki vaikuttaaa

The Demon of Midday -elokuva kertoo mielenterveysongelmista ja parannuskeinon etsimisestä niihin. Juoni sisältää paljon eri tunnetilojen vaihteluita.

Teemu Haapaniemi analysoi The Demon of Midday -elokuvan metsäkohtausta. Haapaniemi sävelsi lyhyetelokuvaan musiikin osana pro graduaan.

– Demonin päämelodia on matala, värisevä ja pelottava. Pelkkä ääni, ei edes melodia, kertoo Haapaniemi.

Näkymätön näyttelijä

The Demon of Midday -elokuvan ohjaaja, turkulainen Fyr Romu on tyytyväinen lopputulokseen.