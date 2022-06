Näin rahavaikeuksiin ajautunut Alfa-TV luetteli viime vuonna sijoittajille riskejään: epidemiatilanne, poliittinen päätöksenteko, rekrytoinnit

– Yhtiö on toimittanut perustietoasiakirjoja ja niiden täydennyksiä, kyllä ne ovat meillä, sanoo Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Sari Helminen .

Alfa-TV on aiemmin julkaissut antiin liittyvään aineistoaan myös netissä. Jotta aineistoon olisi helpompi tutustua, Yle pyysi Finanssivalvonnalta kopion heille saapuneesta perustietoasiakirjasta.

Lisäksi asikirjassa on todettu, että " Osakeannin tavoitteena on kerätä pääomaa uutislähetysten käynnistämiseen AlfaTV-kanavalla. Kerätyt varat käytetään ensisijaisesti uutistuntiin liittyviin investointeihin ja operatiivisiin kuluihin."

– Kun arvopapereita tarjotaan yleisölle, riippumatta siitä onko listayhtiö vai listaamaton, vasta jos tarjouksen arvo on yli 8 miljoonaa, Fiva hyväksyy arvopaperiesitteen, kertoo Helminen.

Perustietoasiakirjan tarkoitus on se, että sijoittaja ymmärtää, mikä tämä yhtiö ja sen liiketoiminta on, mikä tämä arvopaperi on, ja minkä riskin hän sijoittaessaan ottaa.