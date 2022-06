Monessa maakunnassa puuta kaadetaan enemmän kuin uutta kasvaa

Suomen metsistä on viidessä vuodessa kaadettu puuta keskimäärin 91 prosenttia suurimmasta kestäväksi arvioidusta määrästä, laskee Luonnonvarakeskus.

Luke on arvioinut metsiemme suurimman ylläpidettävissä olevan aines- ja energiapuun hakkuukertymän laskentajaksolle 2016–2045. Koko jakson hakkuumahdollisuusarvio nousee kymmenvuotiskaudesta toiseen. Ensimmäisellä kaudelle 2016–2025 arvio on keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Keskimäärin se on 86,3 miljoonaa mottia vuodessa.