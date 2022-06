Hallitus haluaa kohentaa valtion Ahvenanmaa-suhteita: Ruotsin kielen taidoissa ja viestinnässä on parannettavaa, sanoo oikeusministeri Henriksson

Strategian tavoitteena on parantaa luottamusta Ahvenanmaan ja valtionhallinnon välillä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan esimerkiksi koronaviruspandemia osoitti sen, että jokaisessa ministeriössä on syytä miettiä, miten Ahvenanmaahan pidetään yhteyttä sujuvasti ja riittävän ajoissa.

– Kun on tällainen suhde, sitä pitää vaalia koko ajan ja sen eteen pitää tehdä työtä, sanoo Henriksson.

Ahvenanmaa-tietämys on hyvällä tolalla oikeusministeriössä, jossa maakunnan asioita käsitellään joka tapauksessa jatkuvasti, kertoo oikeusministeriön yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa. Muissa ministeriöissä haasteita löytyy. Tammenmaan mukaan parantamisen varaa löytyy käytännössä joka ministeriöstä.

Yksi pullonkaula on ruotsin kielen osaaminen. Se on Tammenmaan mukaan heikentynyt valtionhallinnossa tuntuvasti viime vuosikymmeninä. Strategian mukaan kaikki yhdeydenpito Ahvenanmaan kanssa on tarkoitus käydä ruotsiksi.