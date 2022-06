Ukrainan sota horjuttaa ruokaturvaa Lähi-idässä – ruokajärjestö pelkää, että ihmiset joutuvat valitsemaan ravinnon ja lääkkeiden väliltä

Abu Gadab on toiminut torikauppiaana 40 vuotta. Taustalla myös torimyyjä Muran.

Jamil Salah on lähdössä torilta kotiin kahden muovipussin kanssa. Mies on pahoillaan sodasta Euroopassa. Hän on valmis kommentoimaan tilannetta, mutta valokuvaan hän ei halua.