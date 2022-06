Analyysi: Ovatko elokuvat entistä pidempiä? Kyllä, ja syy on yksinkertainen

Kuva: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Tuntuuko sinustakin siltä, että elokuvat ovat entistä pidempiä? Huhtikuussa ilmestynyt Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet kesti kaksi tuntia 23 minuuttia, maaliskuinen The Batman kaksi tuntia 56 minuuttia.

Yli kahden tunnin olivat myös Spider-Man: No Way Home (28 minuuttia), Dyyni (35 minuuttia yli) ja 007 No Time to Die (43 minuuttia). Tulevan kesän tarjonnasta löytyvät muun muassa Jurassic World: Dominion (26 minuuttia) ja Elvis (39 minuuttia).

Ovatko elokuvat pidempiä kuin ennen?

Tavallaan – ainakin Hollywood-elokuvat, ja ainakin lyhyellä tähtäimellä.

VHS-kasetti lyhensi elokuvia

Pitkä elokuva ei ole 2000-luvun keksintö. Hollywoodin ensimmäinen kultakausi tuotti 1930–60-luvuilla lukuisia pitkiä eepoksia. Tuulen viemää (1939), Ben Hur (1959), Arabian Lawrence (1962) ja Tohtori Živago (1965) kestivät kaikki reilusti yli kolme tuntia.

Kaikki mainitut olivat myös kassamagneetteja.

Kun VHS-kasetit alkoivat yleistyä 1980-luvulla, vaikutti se CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) myös elokuvien pituuteen. Yhdysvaltain katsojatilastointia seuraavan BoxOffice Pron Daniel Loría selittää CNN:n haastattelussa, että kotimarkkinoiden kehittyessä elokuvien lyhyempi kesto nousi asiaksi, johon studiot kiinnittivät huomiota.

Clark Gable ja Vivien Leigh esiintyivät Victor Flemingin elokuvassa Tuulen viemää, jolla on kestoa yli kolme ja puoli tuntia. Kuva: Yle Kuvapalvelu

VHS-kasettien myötä elokuvat löysivät ihan uuden tulonlähteen, ja oli kaikkien etu, että elokuva mahtui tavalliselle VHS-kasetille. Vuonna 2014 tehty analyysi (siirryt toiseen palveluun) kunkin vuoden 25 suosituimmasta elokuvasta kertoo, että elokuvien keskipituus tosiaan lyheni kymmenellä minuutilla vuosien 1970 ja 1985 välissä.

Luku ei kuulosta isolta, mutta infografiikassa se näkyy selkeänä notkahduksena.

Digitaalisten formaattien (DVD, Blu-ray) ja sittemmin suoratoiston myötä mitalle ei taas ole yhtä tiukkoja rajoitteita, koska levyille ja varsinkin internetiin tavaraa mahtuu paljon enemmän. Siispä elokuvien keskipituudet ovat taas hiipineet takaisin 1960-luvun tasolle.

Vuosien 1981 ja 2021 välillä Yhdysvaltain suosituimpien elokuvien keskimitta kasvoi yli 20 minuuttia (siirryt toiseen palveluun).

Mutta muitakin syitä venymiselle on.

Hollywood taistelee älylaitteita vastaan

Tällä hetkellä elokuvateattereissa korostuvat spektaakkelit. Top Gunin, Dyynin, Ihmeotusten ja Marvel-elokuvien budjetit huitelevat roimasti 100 miljoonan dollarin yläpuolella. Ne ovat kolossaalisia tapahtumia, joihin on laitettu markkinointirahaa vielä miljoonia päälle.

Käynnissä on periaatteessa sama taistelu kuin 1950- ja 60-luvuilla, jolloin televisiot yleistyivät kotitalouksissa vauhdilla ja Hollywoodin piti kompensoida tarjoamalla kokemuksia, joita putkitelkkarin ääressä ei voinut saada. Tämä tarkoitti Cinemascope-laajakuvaformaattia ja 3D-teknologiaa.

Denis Villeneuven kaksi- ja puolituntinen Dyyni houkutteli katsojia teattereihin syksyllä 2021. Elokuva oli Suomessa vuoden toiseksi katsotuin. Kuva: © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Nyt Hollywood kilpailee suoratoistoa ja älylaitteita vastaan. Teatterielokuvista täytyy tehdä spektaakkelimaisia kokemuksia. Sellaisia, jotka täytyy nähdä valkokankaalta.

Lyhyt elokuva on toki halvempi tehdä, ja se mahtuu elokuvateatterin esityskalenteriin useamman kerran. Hollywoodin valttikortit kotoilua ja suoratoistoa vastaan ovat kuitenkin isommat tarinat, isommat erikoistehosteet – ja pidempi kesto.

Eikä pituus tunnu lopulta katsojia haittaavan. The Batmanin kolmetuntisuutta päiviteltiin alkuvuodesta, mutta Matt Reevesin ohjaamasta toimintaseikkailusta tuli maailmanlaajuisesti vuoden toiseksi tuottoisin elokuva.

Samanpituinen Avengers: Endgame (2019) on kaikkien aikojen listan sijalla kaksi. Edellä on vain hieman lyhyempi Avatar (2009).

Pituus voi olla merkki tekijöiden vapaudesta

Pituus voi myös tuoda elokuvalle arvostusta. Se voi olla osoitus siitä, että tekijöillä on ollut käsissään jotain niin poikkeuksellista, ettei siitä yksinkertaisesti ole voinut leikata enempää pois.

Siksi elokuvan pituudella usein mehustellaan jo kauan ennen elokuvan ensi-iltaa. Martin Scorsesen The Irishmanin 3,5-tuntisesta kestosta pöhistiin etukäteen (siirryt toiseen palveluun) vähän samaan tapaan kuin Gangs of New Yorkista (2002), jonka huhuttiin ensin kestävän miltei neljä tuntia.

Toukokuun lopulla kerrottiin (siirryt toiseen palveluun), että Ari Asterin (Hereditary, Midsommar) odotettu Disappointment Blvd. kestäisi kolme ja puoli tuntia. Useampi on Twitterissä ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun), ettei studion toivoma lyhennetty versio kiinnosta.

Martin Scorsesen pitkä Netflix-elokuva The Irishman sai kahdeksan Oscar-ehdokkuutta vuoden 2020 gaalassa. Kuva: Netflix

Pituus voi myös signaloida, että tekijöille on annettu vapaat kädet. Elokuvan historia on täynnä erittäin pitkiä klassikoita, jotka ovat vahvasti tekijöidensä näköisiä: Schindlerin lista, Titanic, Once Upon a Time in America, Kummisedät 1 sekä 2 ja niin edelleen.

Vapaus on isoissa Hollywood-tuotannoissa nykyään erittäin harvinaista: elokuvia tehdään vähemmän mutta entistä kalliimmalla, joten taloudelliset riskit halutaan kaikin keinoin minimoida. Final cut -oikeutta, eli oikeutta päättää elokuvan lopullisesta ilmiasusta, ei myönnetä kuin Martin Scorseselle, Christopher Nolanille ja muille kirkkaimman A-sarjan ohjaajille.

Aiemmin keväällä ohjaaja Robert Eggers harmitteli epäsuorasti (siirryt toiseen palveluun), ettei hänellä ollut final cut -oikeutta The Northmanin kohdalla. Elokuvasta tuli siksi kompromissi, jolla on mittaakin "vain" kaksi tuntia 17 minuuttia.